No es nuevo el interés de los seres humanos y

en especial de las mujeres por buscar tener una

figura que guste a los demás, de acuerdo a las

consideraciones que se establecen tomando en

cuenta la cultura y etapa de la vida.

Este 6 de mayo se celebro el Día Internacional

Sin Dietas, y muchas mujeres en el mundo

exhibieron con orgullo su cuerpo como es, y no

como los que implantan las modas establecen

que sea y que se han apropiado del término

“gorda” para criticar a quienes no les hacen

caso.

El objetivo del Día Internacional Sin Dietas fue

crear conciencia y terminar con la obsesión de

quienes practican la cultura sobre forma y

tamaño corporal, que provoca malestar

psicológico a quienes no se pliegan a los

dictados de la moda, al ser víctimas de la

crítica discriminatoria que las incluye en la

práctica de la gordofobia.

Como una iniciativa feminista nació la

celebración del Día Internacional Sin Dietas en

1992 a iniciativa de la británica Mary Evans

Young, y en esa misma fecha inicio la batalla

contra la industria de productos dietéticos que

aun se sigue librando con muy poco éxito, a

pesar de los riesgos que se corren al

consumirlos y que pueden llevar hasta la

muerte.

Por mencionar algo en nuestro país el IMSS

presenta una estadística en la que hace

mención a que de cada 10 personas con

anorexia y bulimia 9 son mujeres, y esos males

son por el temor a aumentar de peso.

Lo que si queda claro es que no hay “dietas

milagro”, y cambiar los hábitos alimenticios sin

la vigilancia de un especialista puede ocasionar

múltiples trastornos para la salud y hasta la

muerte.

En otro orden el uso de plásticos que tardan

mucho tiempo en degradarse han motivado que

diversos estados del país entre los que se

incluye Tamaulipas, tomen medidas

modificando sus leyes para prohibir su uso en

forma de bolsas o artículos de polietileno

expendido.

Se buscara promover el uso de plástico

biodegradable hecho a base de nopal, que no

contamina y preserva el medio ambiente y que

ya fue inventado por científicos mexicanos

según la investigadora Sandra Pascoe, que ya lo

produce en pequeña escala en Jalisco.

bladijoch@hotmail.com