Sobre el Covid-19:

La buena: este domingo termina la pesadilla de la cuarentena.

La mala: que el lunes amanecerá en el semáforo en ROJO.

Iniciará, entonces, la “nueva normalidad” con sus restricciones para la

reanudación de las actividades económicas esenciales y la movilidad social.

Será la Federación la que mande la norma.

Pero estará en manos de los gobiernos estatales el determinar cuándo y

cómo se aplicará la “nueva normalidad”.

Aquí es donde entra la destreza del gobernador tamaulipeco Francisco

García Cabeza de Vaca.

Este viernes se realizó en Comala, Colima, una Reunión Interestatal Covid19 en la que participó García Cabeza de Vaca.

Participaron el gobernador anfitrión José Ignacio Peralta y los mandatarios

Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León; Miguel Angel Riquelme Solís, de

Coahuila; Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán; José Rosas Aispuro, de

Durango; y Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco.

Durante el encuetro, los gobernadores manifestaron su rechazo al semáforo

de la estrategia “Nueva Normalidad” que entrará en vigor el próximo 1o. de julio,

toda vez que, argumentaron, tanto la estrategia de sana distancia como esta de

monitoreo epidemiológico, se llevan a cabo de manera unilateral por el Gobierno de

México, al margen de los estados y los municipios, sin tomar en consideración la

realidad de cada uno de ellos.

En su cuenta de twitter, Gercía Cabeza de Vaca posteó:

Fco. Cabeza de Vaca

@fgcabezadevaca

Manifestamos nuestra inconformidad y rechazo al semáforo del

@GobiernoMX que articula la estrategia «Nueva Normalidad»; ya que no

refleja la realidad de nuestros estados y, por el contrario, pareciera que tiene

el propósito de responsabilizar a las entidades ante la emergencia.

En otro, puso:

“En consecuencia, iniciaremos nuestra propia reapertura gradual,

tomando en cuenta todas las medidas sanitarias de seguridad y mayor

capacidad de pruebas, para evitar el crecimiento de contagios; esta reapertura

será en corresponsabilidad con sociedad y el sector empresarial”.

Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que el gobierno federal hasta el

momento no ha entregado recursos extraordinarios para la atención de la

emergencia sanitaria en las entidades y acordó de manera conjunta con los

mandatarios que integran las Reuniones Interestatales COVID-19 rechazar el

semáforo de la estrategia “Nueva Normalidad” anunciado por el Gobierno de

México.

“Recientemente el Presidente dijo que había girado instrucciones a la

Secretaría de Hacienda para que del Fondo de Estabilización se empezaran a

entregar recursos adicionales a los estados”, explicó.

“Quiero hacer una precisión y una petición muy respetuosa a los

colaboradores del Presidente. No lo mal informen. Ese Fondo es de los estados y

no es que estén mandando recursos extraordinarios, son recursos de un fondo que

se creó con la finalidad de que cuando cayera la recaudación fiscal federal, el

petróleo, entre otros indicadores, entrara a compensar a los estados para que

tengamos los recursos necesarios para nuestra operación”, aclaró García Cabeza

de Vaca.

En la reunión de trabajo, los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León,

Coahuila, Colima, Durango, Michoacán y Jalisco sostuvieron una videoconferencia

con Zhu Qingqiao, embajador de la República Popular China en México, quien

compartió la experiencia china en el combate a la pandemia, el rebrote del virus, la

reapertura de actividades económicas y el comercio exterior.

Así mismo, tuvieron comunicación con Rodrigo Navas Oreamuno,

coordinador de la Unidad de Manufactura en BID Invest, quien presentó a los

mandatarios un programa para el desarrollo de proveedores por medio de empresas

ancla con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Vamos a esperar.

FONDEN.- Luego de casi tres horas de análisis sobre las repercusiones

sociales y económicas que causaría la extinción del Fonden, así como del

Fopreden, Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la

Cámara de Diputados, admitió que ambos fideicomisos no deben desaparecer, pero

sí deben fortalecerse los mecanismos de control en la asignación de los recursos y

su transparencia.

Durante el Parlamento Abierto, expertos, autoridades de la administración

pública federal, gobernadores y diputados coincidieron más en los daños que

conllevaría desaparecer el Fonden que en los supuestos beneficios de hacerlo a

través de la iniciativa presentada por Dolores Padierna, a nombre de la bancada de

Morena.

Patricia Terrazas (PAN) dijo que la eliminación de estos fideicomisos

representan «un ataque directo a la ciudadanía».

En tanto, Juan Carlos Romero Hicks (PAN) expresó su rechazo a la

presentación de la propuesta.

David Colmenares, auditor superior, estimó que la iniciativa que propone

modificar 14 leyes para 44 fideicomisos es una oportunidad para revisar reglas de

operación y fortalecer los instrumentos a favor de la transparencia.

Nancy Reséndiz indicó que una vez que el pleno de la Cámara baja vuelva a

sesionar -quizá en septiembre- se subirá a tribuna el dictamen en el que estipule la

transformación del Fopreden.

MEDIDAS URGENTES.- Durante el conversatorio virtual entre parlamentos

latinoamericanos y del Caribe «Retos y desafíos en la región en el marco del Covid19», convocado por la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas,

representantes de organismo internacionales, como Cepal, la OIT y la Organización

Panamericana de la Salud, así como presidentes de los Congresos de América

Latina y el Caribe, se pronunciaron por medidas urgentes para proteger la salud, la

economía y el empleo frente a los efectos devastadores de la pandemia de Covid19. Laura Rojas señaló que la aparición de la enfermedad ha significado un

parteaguas mundial en términos sanitarios y económicos.

«Muy pocas veces en la historia de la humanidad una contingencia como la

que estamos enfrentando hoy nos había afectado a tantos seres humanos, en tantos

niveles y en un mismo periodo».

Rojas coincidió con los planteamientos del presidente de la Cámara de

Diputados de Argentina, Sergio Tomás Massa, respecto a impulsar acciones

regionales que permitan a los países latinoamericanos actuar en bloque, como

sucede en Europa.

AMLO-BANXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su

desacuerdo con las proyecciones negativas que hizo el Banco de México (BdeM)

respecto del comportamiento de la economía mexicana en este año y, contrario a

ello, estimó que se recuperará pronto.

«Los pronósticos del Banco de México están peor que los que vaticina el

Fondo Monetario Internacional para México. Salieron más realistas los del fondo»,

ironizó el mandatario. . …Y PUNTO.

