Gobernadores rebeldes retan a 4T

En lo que se convirtió en el crecimiento del número de gobernadores rebeldes contra la 4T, los mandatarios de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango y Michoacán, acordaron seguir construyendo la ruta legal para presentar la próxima semana a la Secretaría de Hacienda, la solicitud del pago resarcitorio de los gastos transferidos por la Federación a las entidades para la atención de la Emergencia Sanitaria, así como trabajar en una agenda de Salud, Reactivación Económica y Atención a la Pobreza.

En efecto, al reunirse en Michoacán para seguir “redondeando” su agenda de reclamos al Gobierno de la 4T, los gobernadores de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA; Nuevo León, JAIME RODRÍGUEZ; Michoacán, SILVANO AUREOLES; Coahuila, MIGUEL REQUIELME y de Durango, JOSÉ ROSAS AISPURO, formularon un balance de las acciones orquestadas en sus estados para contener la pandemia del COVID-19, y acordaron conformar Grupos de Trabajo sobre los ejes de construcción de una nueva normalidad, reactivación económica por etapas, protección a grupos vulnerables y viabilidad financiera.

Adicionalmente, los gobernadores estatales acordaron adoptar un Protocolo de Salud y Reactivación Económica, el cual contempla una apertura gradual en función de la capacidad hospitalaria, aplicación de protocolos sanitarios por actividad económica, y coordinación para la apertura de sectores con cadenas de valor compartidas.

Asimismo, no iniciar clases presenciales durante el presente ciclo escolar y concluirlo desde los hogares; y en casos donde no haya condiciones de conectividad a internet o virtuales, se buscará la implementación de algún mecanismo para el acceso a contenidos educativos.

Asimismo, manifestaron el desacuerdo con la Federación por la cancelación unilateral de los convenios entre ambos niveles de gobierno, que estaban vigentes y en pleno ejercicio par este año 2020, entre ellos, el del Servicio Nacional del Empleo.

INE, ‘AL BRINCO’ CONTRA AMLO

Consejeros del INE se pronunciaron contra el Decreto Presidencial que afecta los tiempos en radio y televisión, al advertir que contiene visos de ilegalidad y una importante afectación al método democrático, amén de que “el Poder Ejecutivo no tiene facultades para crear, modificar o exentar impuestos, como se ha hecho ahora en este decreto”.

“Con esta medida, el Jefe del Ejecutivo federal está invadiendo atribuciones de otro poder y también está afectando atribuciones que se delinearon en el modelo constitucional como son las que tiene el INE”, consideró la Consejera CLAUDIA ZAVALA, durante la sesión virtual en la que el Consejero Presidente del INE, LORENZO CÓRDOVA VIANELLO explicó que el acuerdo se plantea Ad Cautelam, con la confianza de que en un futuro la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abra la puerta para revocar el Decreto Presidencial del 22 de abril y que entra en vigor este 15 de mayo.

Con ello, “se busca restablecer la vigencia de un orden constitucional que, desde mi punto de vista, hoy se ha trastocado en lo que hace al modelo de comunicación política que permitió, desde hace 12 años, la instauración de un sistema electoral más equitativo y dio paso, junto con otras medidas, al periodo de mayor competitividad electoral y a una alternancia en los cargos públicos, sin precedentes”, expresó el Consejero Presidente del INE.

“El futuro de una democracia se fortalece con acuerdos, con la inclusión de mayorías y con el respeto de sus derechos”, acotó.

LORENZO CÓRDOVA advirtió que “si la división de poderes o los derechos están a debate, lo que está en entredicho es la democracia, y aquí hablamos justamente de derechos, si no lo hacemos así, si no respetamos el orden constitucional, si no incluimos a mayorías y minorías en la toma de las decisiones, entonces habremos perdido la posibilidad de construir un futuro sustentable en clave democrática y habrán triunfado expresiones antidemocráticas sobre nuestra anhelada nación de libertades pluralista e incluyente”.

[-Entreparéntesis: Luego de advertir que Tamaulipas se acerca a los mil casos de COVID-19, la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA informó que durante la mañana de este viernes, se confirmaron 19 casos de la enfermedad y 4 nuevas defunciones, con los que suman 972 positivos y 64 fallecimientos. Las defunciones se registraron en dos hombres de 72 años y 35 años de edad, y dos mujeres de 48 y 32 años, todos ellos originarios de Matamoros con antecedentes de obesidad, hipertensión y diabetes, principalmente-].

Desde otra perspectiva, le comparto que el Programa Emergente de Canasta Básica del Gobierno Municipal de Reynosa, con el cual se subsidia a los habitantes de las colonias de mayor necesidad económica con el pago de la mitad de sus víveres, llevó el beneficio a la colonia Ramón Pérez, donde entre otros padres de familia, el señor JESÚS MARTÍNEZ hizo su despensa pagando sólo el 50% al provedor.

«Es un apoyo muy bueno en este tiempo de crisis, en el que los precios son muy altos en las casas comerciales y ahorita nos dan la oportunidad de comprar una cantidad y ponernos el doble de productos», dijo al obtener en el camión de DICONSA una despensa para llevar a su hogar, pagando solo la mitad de los insumos escogidos por el.

«Es muy beneficioso para nosotros que ahorita estamos necesitados, ya que los trabajos están cancelados muy poco dinero traemos en los bolsillos», aseguró, agradeciendo al Gobierno de la Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, por la creación del Fondo de Apoyo a Contingencia Sanitaria, que además de canasta básica, aporta el pago del agua potable de las familias más vulnerables.

JESÚS MARTÍNEZ, habitante de unos de los polígonos de pobreza que beneficia el Gobierno que encabeza la Doctora MAKI ORTIZ, se dijo satisfecho del apoyo recibido: «vine a hacer mi compra y ya voy lleno, para poder tener despensa en mi hogar y queremos agradecer por este beneficio que nos está mandando aquí a la colonia y a muchas más que va a estar apoyando».

Mientras que en Matamoros, al reunirse con el personal de la Secretaría de Salud Municipal, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ les reconoció el esfuerzo colectivo permanente en el cuidado de la salud de los matamorenses, a la vez que los convocó a no bajar la guardia en las acciones que se realizan en la batalla contra el COVID-19.

El Presidente Municipal hizo entrega de un estímulo económico y un diploma de reconocimiento a cada uno de los empleados, entre ellos a la Secretaria de Salud, NIDIA MALDONADO RUIZ, por el trabajo realizado coordinadamente con la Secretaría de Salud en Tamaulipas para enfrentar la pandemia en Matamoros.

Son 22 empleados municipales, entre ellos, médicos, enfermeras, químicos y auxiliares, los que con el apoyo de 170 servidores públicos trabajan los siete días de la semana en los filtros sanitarios establecidos en los puentes internacionales y que son coordinados por la COEPRIS.

Por hoy es todo, nos leemos el lunes.