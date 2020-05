Después de una serie de controversias por fin, el lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalido la dichosa Ley Bonilla con la que el Gobernador de Baja California pretendía extender su mandato a cinco años a pesar de haber sido electo por dos.

Con la extensión de mandato JAIME BONILLA prácticamente se estaría reeligiendo violentando la Constitución y la voluntad del pueblo. Lo peor de todo es que hasta la misma Secretaria de Gobernación OLGA SANCHEZ CORDERO avalaba la aberración.

Pero por fin la Suprema Corte desecho la dichosa Ley que la verdad no debió llegar tan lejos pues era una clara violación a la Constitución y la voluntad del pueblo que eligieron un mandatario por dos años solo para cambiar de régimen no para que BONILLA quisiera quedarse más tiempo del que lo eligieron.

Claro está que el que llegara hasta la Suprema Corte fue porque el mismo Presidente de la República permitió que avanzara, quizá pensó que hasta los ministros aprobarían la violación a la Constitución pero no les funcionó, al final la Ley se desechó.

Indirectamente LOPEZ OBRADOR también saldría beneficiado con la Ley Bonilla, si ésta hubiera sido aprobada, pues no arriesgaría perder en dos años un Estado que en cinco puede aparejar con las elecciones presidenciales.

Lo bueno para México, porque de ser aprobada hubiera quedado un mal antecedente, fue que se impuso la razón, los ministros al desechar la Ley Bonilla están defendiendo la constitución, dejando claro que después de ella no hay nada.

Al caer la tarde del mismo lunes JAIME BONILLA dijo a medios de comunicación estar enterado del veredicto de la Suprema Corte y aunque no está de acuerdo en la resolución de los magistrados acatará la disposición, obviamente no le queda de otra, ya no hay a quien pueda apelar.

El próximo año en Baja California tendrán elecciones para elegir al nuevo mandatario estatal y puede ser debut y despedida de MORENA en esa Entidad pues los votantes ya se dieron cuenta que ese cambio no era el que esperaban.

Seguramente BONILLA y el mismo Gobierno federal ya sabían o presentían que la Suprema Corte declararía invalida la extensión de mandato de 2 a 5 años, pues justo un día antes al exgobernador de Baja California, FRANCISCO VEGA, quien fue el que interpuso controversia para que la extensión de periodo no se diera, le fueron decomisados 150 millones de dólares que le encontraron en su casa. ¿Casualidad? No lo creo.

Ahora FRANCISCO VEGA enfrentara la justicia federal en tanto que JAIME BONILLA el escrutinio popular.

A final de cuentas los dos, FRANCISCO VEGA y JAIME BONILLA, ganaron perdiendo, VEGA DE LA MADRID gana, aunque ya no le sirva de nada, al quedar desechada la Ley Bonilla y BONILLA cobra venganza al ver a su enemigo político en serios problemas judiciales.

En fin, la situación es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación por fin declaró improcedente la llamada Ley Bonilla, se respetará el voto popular pues los ciudadanos solo lo eligieron por dos años no por cinco como pretendía quedarse.

Aunque el exgobernador FRANCISCO VEGA esperaba la resolución de la SCJN ahora con su escándalo por los 150 millones de dólares encontrados en su casa no podrá festejar, BONILLA y VEGA ganaron perdiendo.