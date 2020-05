Nuevo Laredo, Tamaulipas, 30 de Mayo de 2020.- El Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones, Conductas y Tendencias Antisociales de Nuevo Laredo (IMPACTA) exhorta a la ciudadanía a no fumar y mantener un sistema respiratorio en buen estado, en marco del Día Mundial sin Tabaco y salud pulmonar que se

celebra este domingo 31 de mayo.

Daniel Ortega Vela, director del IMPACTA, señaló que esta fecha ha cobrado mayor sentido

en esta temporada de contingencia, por la pandemia del Covid -19, ya que este virus ataca

directamente a los pulmones y el sistema respiratorio.

“Solamente exhortar a los padres de familia, a los jóvenes y a los consumidores de cigarro,

que tengan presente que causa un sin número de problemas, ahora con lo del Covid-19 las

personas que son fumadoras activas se complica la situación, según las estadísticas de la

Organización Mundial de la Salud (OMS) aproximadamente mueren más de 8 millones de

personas al año por esta adicción”, comentó Ortega Vela.

El Día Mundial de No Fumar fue creado por la OMS y sus asociados mundiales y es una

oportunidad para concientizar sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y la

exposición al humo de tabaco ajeno para disuadir el consumo de tabaco en cualquiera de

sus formas.

Los ingredientes del tabaco son principalmente la nicotina que produce dependencia, así

como el monóxido de carbono que es un gas que procede de la combustión incompleta del

tabaco y también de cualquier producto en combustión, comenzando por los humos de los

vehículos de combustión interna, sea gasolina o diésel al fumar, no sólo los fumadores son

afectados también son afectados las personas más cercanas y se convierten en fumadores

pasivos.Ortega Vela agregó que es importante que los padres de familia estén al pendiente

de los hijos, ya que es uno de los vicios que inician a temprana edad por imitación o porque

alguno de los amigos incita al joven o jovencita a probar el cigarrillo.