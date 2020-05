Muchos mexicanos se unieron este sábado 30 en muchas ciudades de México, para exigir la

renuncia de AMLO, y algunos me han preguntado porque la UNS, no participó en esa marcha, que si

estamos de acuerdo con lo que ésta haciendo López, a lo que les contesto que la UNION NACIONAL

SINARQUISTA, siempre ha sido pionera en las marchas y protestas contra actos de la autoridad que

atentan contra el bien común, y esto ha sido una constante desde su fundación, pero que siempre

ha estado luchando y lo seguirá haciendo a favor de la democracia y lógicamente por el

cumplimiento de las leyes.

Y es el caso de que se considera que el único camino correcto para el cambio de autoridades

a cualquiera de sus niveles y que por tanto la manifestación que el Frente Nacional contra AMLO, no

lo apoyará el Sinarquismo, porque al parecer lo único que pretende, es quitar a AMLO, del poder,

pero no ofrece ninguna alternativa viable, sobre quien va a sustituirlo, y me hace pensar mal, ya

que tal parece que alguno de los propios integrantes del grupo que se ha apoderado de los tres

poderes, está atrás de éste movimiento que ha movilizado a la ciudadanía tan harta de las

decisiones unipersonales que ha tomado Obrador.

Ahora bien, la propia constitución General de la República, señala entre otras cosas en su

artículo 84. En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al

presidente interino o substituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el

Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo.

O sea la Presidencia quedara en manos de un integrante del mismo grupo que llevó a AMLO,

al poder y que no hace otra casa que lo que él ordene, con lo que “…se saldrá de Guatemala para

caer en Guatepeor…”

Precisamente considero que no es el tiempo ahora para realizar este tipo de manifestaciones,

que si bien es cierto es apoyada por miles de ciudadanos, lo único que logramos es desahogarnos,

pero también recuerden que quien está al frente del Ejecutivo Federal, solamente oye y ve lo que le

conviene, y a “…el pueblo bueno y sabio…” y a los que no estamos con él nos tiene catalogados

como sus enemigos, retrogradas, de derecha, fifís, etc.

Pero eso no obsta para que los que queremos un cambio democrático y por lo que hemos

luchado siempre, sigamos buscando los canales adecuados para continuar con esa lucha, y

motivando a quienes piensan igual que nosotros, precisamente por ello…Aquí estamos!