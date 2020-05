Estados Unidos, 10 de Mayo 2020. El boxeador estadunidense Floyd Mayweather habló sobre la actualidad de la disciplina en un entrevista que se tornó polémica cuando Saúl ‘Canelo’ Álvarez se volvió el blanco de sus críticas, al sugerir que el mexicano no sabía negociar sus contratos, afirmando que él ganó en una noche lo que el ‘Canelo’ en 11 peleas.

«Si no me equivoco, ‘Canelo’ consiguió un acuerdo de 11 peleas, por trecientos millones, ¿verdad? Lo conseguí en una noche, lo conseguí en 28 minutos, obtuve todo lo de sus contratos y lo hice en una noche. Hice más de trecientos millones y sólo me llevó como, uno fue de 36 minutos y otro fue de 28 minutos, así que, digamos, que en una hora hice 650 millones», declaró Mayweather.

Estas declaraciones detonaron el debate en redes sociales sin que hasta el momento el mexicano haya dicho algo al respecto, por lo que se podría esperar contundenten o que simplemente el mexicano lo deje pasar.