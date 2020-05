Apenas comenzó la semana y el gran dilema apareció. Habría clases de nuevo en las escuelas o cual sería la forma de concluir el ciclo escolar de este año.

La respuesta casi fue en automático y del Gobernador de la entidad, Francisco García Cabeza de Vaca, quien dijo

que, la recomendación del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, el ciclo concluirá a través de cales virtuales o en línea.

A partir de ello, queda claro que los profesores deben de emplearse a fondo para que en la fecha señalada, el ciclo escolar llegue a su fin, antes que nada, porque son ellos mismo, los trabajadores de la educación los que estarían en contra del alargamiento del ciclo lectivo.

Las razones de esto último pueden ser muchas y se comenzaría con el hecho de que los maestros se mantienen

atentos de los alumnos y en lo posible se contactan con ellos para que la celebración de las clases, además de los

trabajos que deben de llevar a cabo se cumplan al cien por cien.

El otro factor es que, frente a una eventual extensión del ciclo, no habrá más paga por horas, días o semanas

extras, incluso, a lo mejor ni les adelantarían el pago de las quincenas que corresponden al período vacacional.

Por el lado de los padres de familia, también aspiran a que la decisión sea concluir el ciclo de la mejor forma, dado que, ni ellos, como tampoco sus hijos o los maestros tienen la culpa de que sea un final de jamás pensado, es más ni siquiera imaginado, desde el momento que no hay antecedentes de que una epidemia haya causado estragos en la vida social, económica, familia, empresaria y educativa de los países.

Desde la perspectiva del Gobernador, la conclusión del ciclo escolar en forma virtual, tiene como finalidad evitar más riesgos de propagación del virus corona, que, dicho sea de paso, para este inicio de semana propició la existencia de 841 casos comprobados por pruebas de laboratorio y han fallecido 50 personas, eso sí, con la posibilidad de que los contagios bajen, para que el panorama esperado cambie en las próxima semanas.

La secretaria de Educación Pública del país había anunciado que las escuelas podrían iniciar clases el primero de

junio, es decir, dentro de 20 días, sin embargo, dejó de ser significativo que, por unos días de clases, los contagios del Covid109 no bajen y con ello puedan incrementar la mortalidad y la atención hospitalaria de pacientes con la afección.

Terminar las clases de ese período desde las computadoras y a través de plataformas de la Internet, se extiende a

las universidades públicas y privadas, por sí alguna de esas instituciones abrigaba la esperanza de ver de nuevo a

los alumnos en sus aulas, en definitiva ya no ocurrirá, porque la medida busca proteger a los estudiantes, a los

maestros y a las familias lo más posible.

Por la recomendación del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, se dejó en claro que por allá a finales del mes de agosto venidero, podrían reanudarse las clases, aunque sería para le nuevo ciclo escolar, nuevo semestre y con las plataformas digitales bien aceitadas, por si la cátedra será vía las pantallas los computadores.

La recomendación puntual del referido Comité dio respuesta a las inquietudes con que se inició la semana, así que, los padres de familia ya no tiene mucho que buscarle, como tampoco hay lugar para las dudas, así que, el ciclo escolar presencial, queda para la historia hasta el 15 de marzo pasado, ya que, tras las vacaciones de Semana Santa, la recomendación fue cero actividad escolar, para evitar movilizaciones y aglomeraciones en los edificios de las instituciones.

Se trata de reducir los riesgos, al fin y al cabo, está comprobado que los maestros pudieron adecuarse a las clases virtuales, con sus altibajos, ya que, batallaron más aquellos que imparten clases en las escuelas públicas, debido a dificultades de acceso a la Internet y la falta de equipos para que los alumnos respondieran al cien por cien.

Obvio, cabe la posibilidad de que un porcentaje considerable de niños y jóvenes prefirieron decir que no tenía como conectarse para responder a las acciones de sus profesores con la esperanza de que el Covid19 les arreglase la calificación y que, el pase del año o del semestre fuera automático, cosa que seguro no sucederá.

El ciclo escolar para las escuelas de educación básica concluirá el seis de julio venidero, aunque los semestres para la universidad pública de la entidad y las privadas, para la tercera semana de este mes de mayo, podrían concluir sus programas de trabajo y llevar a cabo las evaluaciones, de manera que, para el mes de junio, todo estará consumado respecto al ciclo escolar.

En la comunicación que los directivos de las escuelas de educación superior tienen con los alumnos, siempre si dejó abierta la posibilidad de que, estar de nuevo en las aulas ya no sería por lo que falta del semestre.

Por su lado, la parte sindical de los trabajadores de la educación que representa la Sección 30 del SNTE a cargo del maestro Rigoberto Guevara Vázquez, siempre sostuvo que los maestros están al pie del cañón y que, desde el

inicio de las medidas para enfrentar la emergencia sanitaria por el Covid19, ellos calcularon la importancia de

prepararse para buscar alternativas a efecto de cumplir con el programa de trabajo diseñado para este ciclo escolar que pasará a la historia como anormal.

Todavía nadie ha dicho nada, pero, debido al a premia de evitar actos tumultuarios, las graduaciones de todos los niveles educativos, están proscritas, porque serían de gran riesgo para la propagación del virus corona, así que, aquellos alumnos que terminan el preescolar, la primaria, secundaria, preparatorio o salen de la carrera profesional, serán la generación sin graduación.

Incluso, podría suceder que ni siquiera les entreguen documentación que acredito la conclusión de sus estudios en esos niveles educativos, pero, seguro, cuándo todo esto del Covid19 haya pasado, podrán acudir a las instituciones para que les entreguen sus documentos.

En la educación básica, los que pasan de nivel, ya estaban preinscritos, acción que se llevó a cabo desde el pasado mes de febrero, conforme al programa, de manera que, las autoridades educativas ya trabajan en las necesidades de recursos humanos, materiales y financieros para el nuevo ciclo escolar.

En las Universidades, en especial las particulares, pudieran ver reducida su matrícula, porque no llevar a cabo

acciones de promoción acostumbradas, en tanto que la Universidad Autónoma de Tamaulipas, generó las

invitaciones a través de Radio Universidad y la recepción de los documentos se hizo a través de correos

electrónicos, de tal manera que, la demanda de espacios podría ser igual o mayor que la del año pasado, cuándo

casi todas las Unidades Académicas tuvieron que abrir más grupos para atender la demanda.