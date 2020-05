Como analistas políticos creemos que al igual que los partidos políticos de la

oposición, el grueso de los mexicanos ayer lunes celebró el histórico fallo de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos 11 ministros en forma unánime

declararon inválida la ampliación del mandato del gobernador de Baja California,

Jaime Bonilla, de dos a cinco años.

Al emitir sus intenciones de voto los 11 ministros del Pleno coincidieron en que el

Congreso de Baja California violó la Constitución federal con la reforma a su Carta

Magna local que modificó el mandato del gobernador Bonilla, luego de que se realizó

la elección. Afirmaron que el gobernador Bonilla debe permanecer en su cargo hasta

el 2021, tal como votó la ciudadanía en la elección del 2019.

Bonilla Valdez, que fuera postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia”

conformada por los partidos MORENA, PT y PES, fue elegido gobernador de BC en

las elecciones del 2 de junio del 2019, pero la ambición rompió el saco y con el apoyo

de MORENA, su partido, pretendió ampliar a cinco años su mandato, en lugar de dos,

pero, pero, pero, ambos toparon en macizo con la SCJN.

Sin ocultar su emoción el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, celebró

el fallo de la Suprema Corte para impedir la extensión de mandato en Baja California,

lo que, dijo, “evita que en México regresen las reelecciones disfrazadas”; según

nosotros como para que lo entienda el que tenga entendimiento y el que no, nó.

“Alito” hizo hicapié en que con su decisión la SCJN puso punto final a una reforma

abusiva y desmedida de poder, de lo que acusó al mandatario local.

A través de un video en su cuenta de Twitter, el máximo dirigente del Partido

Revolucionario Institucional, dijo que la primera responsabilidad de un servidor

público electo es respetar la voluntad de quienes le dieron su confianza y la elección

del estado fuera para un mandato de dos años y no cinco, razón por la que el

Revolucionario Institucional fue uno de los partidos que acudió a la Corte.

“Ni la ley Bonilla ni otra que pretenda o intente utilizar el poder para extender su

mandato se va a permitir”, remarcó Moreno Cárdenas (“Alito”).

El líder nacional del PRI hizo un reconocimiento al Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación (TEPJF) y al Instituto Nacional Electoral (INE), que emitiéron

opiniones técnicas apegadas a nuestras leyes, para que fueran valoradas por la SCJN

al emitir su resolución.

Ya de salida Moreno Cárdenas remarcó que “el PRI se opone a cualquier

manifestación que busque reelecciones que no están previstas en nuestra Carta

Magna”, por si no había quedado claro.

Otro que también celebró la declaración de invalidez que la Suprema Corte de Justicia

de la Nación (SCJN) resolvió ayer lunes en contra de la conocida como “Ley Bonillas”

que pretendía ampliar el período de gobierno de Jaime Bonilla en Baja California, fue

el dirigente nacional del PRD, Angel Avila Romero.

También a través de un mensaje en video el dirigente nacional del Partido de la

Revolución Democrática (PRD), reconoció a los ministros de la Corte por haber

votado de manera unánime en contra de esa legislación. “Hoy se demuestra que la

división y el equilibrio de poderes le sirve al país”, concluyó.

En un hecho sin precedentes para nosotros como periodistas, en Tamaulipas ocurre

la primera vez en que el Señor Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,

pide una disculpa pública a los médicos que se dieron por ofendidos por las

declaraciones en contra del gremio que hizo el viernes 8 de mayo cuando acuso que

en el período neoliberal los médicos solo buscaron enriquecerse, por lo que la

respuesta de los médicos de todo el país nos e hizo esperar.

Como explicación el mandatario nacional asegura que fueron tergiversadas sus

palabras y destaca que sus adversarios todo lo están tergiversando, por lo que ahora

habla más despacio que de costumbre, para que no vayan a utilizar algo en su

contra, “porque me están viendo hasta con microscopio, escudriñan todo lo que hago.

Pero, pero, pero en conferencia de ayer lunes López Obrador aseveró nuevamente

que existen médicos y hospitales, aunque solo “algunos” a quienes los mueve su

ambición por el dinero. “Hable de algunos médicos, porque también es una realidad

que se mercantilizó la medicina, es parte del modelo neoliberal. Se robaban las

medicinas, no solo eso, adulteraban los medicamente”, remarcó.

Sin hacer mucho ruido el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza

de Vaca y su homólogo del estado de Indiana (USA), Eric Holcomb, sostuvieron una

videoconferencia ayer lunes en cuyo marco compartiéron información y experiencias

que permitan la segura y gradual apertura de las actividades económicas, en ambos

estados, especialmente de las ramas relacionadas con la industria, ante la

emergencia sanitaria por el COVID-19.

Cabeza de Vaca dijo que Indiana y Tamaulipas son estados manufactureros con

cadenas de suministro en diversificadas industrias, especialmente la automotriz, que

dependen entre si. “Nos aseguramos de ayudar a las compañías para que las

cadenas de suministro lleguen hasta el final y de que éstas cuenten con todas las

medidas de distanciamiento social y todo lo necesario para hacer que todo funcione

perfectamente”, remarcó,

El gobernador Eric Holcomb dijo por su parte que el estado de Indiana “compartirá

información sobre nuestras cadenas de suministro, relaciones internacionales y demás

fortalezas que nos unen”, bien.

Por cierto la UAT llevó a cabo el seminario web (webinar) con el tema “La reinvensión

del emprendimiento ante el nuevo panorama global”, organizado por la coordinación

de Empleabilidad y Emprendimiento de la Secretaría de Vinculación de ésta casa de

estudios.

La actividad reunió a más de120 participantes (entre universitarios y comunidad en

general) que accediéron a ésta conferencia en su modalidad en línea mediante las

plataformas de Zoom y You Tube, donde interactuaron de manera digital con las

ponentes Susana Rivera Salazar, María Fernanda Leduc y Brenda Belmares, quienes

brindaron ésta charla desde sus hogares mediante éstos medios de comunicación.

Cabe mencionar que la Mtra. Susana Rivera Salazar, es vicepresidenta de Jóvenes

Empresarios en Canaco Victoria y emprendedores en la industria restaurantera en

ésta capital del estado.

Otra actividad que no podemos dejar pasar de noche, es que la UAT ofrece a la

juventud la oportunidad de estudiar la Licenciatura en Negocios Internacionales, que

se imparte en la Facultad de Comercio y Administración-Tamaulipas (FCAT) del

Centro Universitario Sur.

El objetivo general de ésta carrera es formar profesionistas competentes, que cuenten

con información actualizada y herramientas que le permitan actuar eficientemente en

la toma de decisiones, para la implementación de estrategias de negociación y

comercialización, proponiendo soluciones eficaces a las problemáticas de las

empresas en sus relaciones de negocios dentro de los mercados internacionales.

