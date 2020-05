Miami, Estados Unidos, 04 de Mayo 2020. Don Shula, legendario exentrenador de los Miami Dolphins y quien fuera uno de los que sentaran las bases de lo que es hoy la NFL, murió este lunes a la edad 90 años.

El paso de Shula por la NFL queda enmarcado por el impresionante récord de ser el entrenador en jefe más ganador en la historia de la liga con una marca de 328-156-6 a lo largo de 33 temporadas al frente de los Miami Dolphins y Baltimore Colts.Considerando sus números en postemporada, sus victorias se elevan a 347.

The Miami Dolphins are saddened to announce that Head Coach Don Shula passed away peacefully at his home this morning. pic.twitter.com/MKAtXFA4zd

— Miami Dolphins (@MiamiDolphins) May 4, 2020