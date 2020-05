Matamoros, Tamaulipas, 9 de Mayo de 2020.- Al enviar una felicitación a todas las madres de familia de Matamoros, el alcalde Mario Alberto López Hernández exhortó a los ciudadanos a expresar cariño y amor sin poner en riesgo a las mamás, esto, por la contingencia sanitaria que se vive por COVID-19 y que ya causó el deceso de 12 personas en esta frontera.

El Presidente Municipal dijo que estos son momentos para cuidarlas, para protegerlas porque

el coronavirus es letal, es un enemigo invisible que está afectando a las familias, por este

motivo, agregó, es recomendable evitar festejos, aglomeraciones que pudieran poner en riesgo

la salud de las reinas del hogar.

Mencionó que Matamoros en estos momentos transita por un periodo difícil ocasionado por

esa pandemia que afecta no solo a esta ciudad, ya que es una situación mundial; una de las

tradiciones en nuestro país es festejar el “Día de las Madres”, pero insistimos es necesario

evitar la movilidad.

López Hernández dijo que en la medida en que se reduzca la movilidad en la ciudad, se irán

reduciendo los índices de contagio que este sábado registraban 171 casos positivos.

Hizo también un llamado para las familias que viven en Texas, en donde ya se levantó la

cuarentena para que piensen antes de cruzar a Matamoros, porque no son los mejores días

para convivir o visitar a la familia.

A nuestros hermanos de Brownsville y del Valle de Texas, les pedimos que si no tienen que

realizar una actividad esencial en esta frontera, eviten cruzar a Matamoros porque estarían en

riesgo ellos y sus familias.

Regularmente los vecinos del Valle de Texas vienen a comprar mandado, medicinas, consulta

médica o visitar a la familia y esas no son actividades esenciales, por este motivo les

reiteramos que necesitamos contener los contagios del coronavirus y esto solo lo vamos a

lograr evitando la movilidad, expresó.