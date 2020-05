Cd. Victoria, Tamaulipas, 11 de Mayo de 2020.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, solicitó a la SET, que sea flexible y aplique criterios en el pago a los maestros del programa

de tiempo completo dado a que los docentes cumplen con la tarea de

educar a través de las distintas plataformas digitales y desde sus casas,

dijo, José Rigoberto Guevara Vázquez.

Expuso que mediante la gestoría permanente y con el

apoyo del Comité Ejecutivo Nacional, se busca que se pague lo que le

corresponde a cada maestro que no es ajeno a la problemática que se

registra a nivel mundial a causa del COVID-19.

Aun cuando los criterios para el ejercicio de los rubros de gasto del

programa de tiempo completo refiere que solo los días laborados serán

pagados, lo que se pide por parte del SNTE, es que se considere y que la

autoridad sea flexible, porque se trata de una disposición oficial y una

emergencia de salud, donde no debe afectarse a los maestros.

Cabe señalar que el Secretario General de la Sección 30, encausó esta

demanda al Comité Nacional, para que sea a ese nivel que se busque un

cambio en las normas de operación, dado que establecen en este

programa que días laborados, días pagados.

Dijo que la situación que prevalece a nivel mundial afecta seriamente a los

maestros, quienes obedecen una disposición de las autoridades de salud,

sin descuidar su tarea, trabajo en el ramo educativo y la enseñanza de los

alumnos en línea, por ello es justa la aplicación de criterios y el pago

íntegro de su tiempo completo, como en su momento lo manifestó el

Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, que no habría

ni descuentos a los salarios, ni baja de personal por esta contingencia.

Actualmente en la entidad según los informes que se tienen se aplicó un

descuento de hasta un 33 por ciento de pago a los maestros, mismo que

regularmente fluctúa entre los mil 904, pesos, aduciendo la aplicación de

la norma de días trabajados días pagados, dejando fuera los festivos y

otorgados, pero sin considerar que no es por gusto del maestro, más bien

por una disposición de salud a raíz del COVID-19.