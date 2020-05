Nuevo Lareod, Tamaulipas, 12 de Mayo de 2020.- Exhorta el presidente municipal Enrique Rivas a utilizar el cubrebocas y seguir todas las medidas de prevención ante el Covid-19, en un lapso de 24 horas se confirmaron 7 casos positivos de coronavirus en Nuevo Laredo, y de acuerdo con especialistas en salud, esta y la

siguiente semana son consideradas de mayor riesgo.

Rivas Cuéllar destacó que el efecto ya empieza a ser multiplicador en la ciudad como se

tenía contemplado para esta semana, por lo que recomendó a la población poner en

práctica todas las medidas preventivas para disminuir el riesgo de contagio.

“Sigo viendo mucha gente que anda en la calle sin el cubrebocas, cada persona que no trae

su cubrebocas puede contagiar a otras personas si es un paciente asintomático. El exhorto

es a protegerse para proteger a los demás y así hacerle frente al coronavirus todos unidos,

es responsabilidad de todos”, dijo el presidente.

Entre las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud, se encuentra evitar el saludo

de mano, mantener el distanciamiento social, utilizar cubrebocas y el lavado continuo de

manos.

Para las personas que aún no cuentan con su cubrebocas y no disponen de recursos para

adquirirlo, pueden solicitar su kit sanitizante en las estaciones de bomberos, donde se les

entrega de forma gratuita con un gel antibacterial y jabón.