Ensenada, Baja California, 7 de Mayo de 2020.- El senador de Morena por Baja California, Gerardo Novelo Osuna, se disculpó por la realización de una fiesta el pasado 5 de mayo en un hotel de Ensenada, en la que se reveló el sexo de su futura nieta.

Luego de las críticas que recibió, el legislador aclaró que no estuvo presente en una celebración familiar realizada en un hotel con el que tiene relaciones laborales, evento efectuado aún con las restricciones de la pandemia.

Sobre los acontecimientos ocurridos el martes cinco de mayo en las instalaciones del Hotel Estero Beach, manifiesto mi total desaprobación, pues contrario a las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias, las de un servidor, o criterios mínimos de sentido común, se realizó una reunión para revelar el sexo de mi futura nieta, actividad en la cual no estuve presente”, detalló en un comunicado.

La celebración fue exhibida en las redes sociales donde se observa un helicóptero que sobrevuela la playa, lugar del evento, en un momento dado de la aeronave cae polvo color rosa y papeles del mismo tono, lo que hace estallar gritos de alegría de la concurrencia.

El legislador dijo que el momento no era el más adecuado para llevar a cabo esta reunión familiar, “si bien comparto el júbilo y el orgullo de las personas que acudieron a dicha celebración, me parece un momento desafortunado y circunstancias equivocadas, pues ante las crisis sanitarias siempre se debe actuar con prudencia, y en este caso no fue así”.

También deslindó de responsabilidad al hotel donde se efectuó la celebración y dijo que “la empresa, de la cual formo parte, realizará acciones estrictas para aumentar la vigilancia de cualquier actividad y evitar que una situación como esta vuelva a suceder».