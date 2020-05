Ciudad de México. 12 mayo 2020. Un puñado de celebridades se unirán a la transmisión en vivo de Graduation2020: Facebook and Instagram Celebrate the Class of 2020, una iniciativa que potencia las festividades por el cierre de ciclo escolar del año en curso, afectado por la propagación del Covid-19.

Será el próximo 15 de mayo cuando más de 70 personalidades de la industria del entretenimiento y el deporte se sumen a la participación de Oprah Winfrey como la persona que dará el discurso a los graduados y a Miley Cyrus, quien tendrá una actuación interpretando el tema The Climb.

Organizado por los actores de The Office, Mindy Kaling (quien también participó en proyectos como Virgen a los 40 y The Mindy Project), junto a B.J. Novak (Knocked Up e Inglourious Basterds), el evento tendrá varias horas de duración y presentará a Sheryl Sandberg, directora de operaciones de Facebook.

Algunas de las estrellas que se confirmaron para esta graduación virtual incluyen a Amy Schumer, Ashley Graham, Cardi B, Daddy Yankee, Diplo, Emily Ratajkowski, Gloria Estefan, Kristen Bell, John Mayer, Luis Fonsi, Matthew McConaughey, Milo Ventimiglia, Selena Gomez, Steve Aoki, Usher, Andy Cohen, Lana Condor y Dillon Francis, por mencionar a algunos.