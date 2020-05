Un malestar generalizado han generado en esta ciudad fronteriza los

estadoundienses quienes no acatan las restriciones sanitarias ni los flexibles filtros

instalados en los puentes internacionales.

El resultado: un disparo en los casos de Covid-19.

Nuevo Laredo se ubica en el quinto lugar estatal en la pandemia.

Tanto por los festejo del Día del Niño como Día de la Madre se puso en jaque

a la salud de los neolaredenses al dispararse los casos positivos del Covid-19.

Y es que a pesar de los llamados a sus ciudadanos de no realizar viajes

esenciales que han hecho, tanto el embajador estadounidense en México

Christopher Landau como de la Cónsul General en Nuevo Laredo, Kathryn L.

Flachsbart,

Tanto las autoridades se salud estatales como municipales, de plano, están

de manos amarradas para intervenir en el control del flujo migratorio binacional

puesto que es la Federación la que no se ha fajado los pantalones.

En el caso de mexicanos que quieren internarse a EU, los oficiales de

Aduanas y ProteccipoN Flonteriza son inflexibles.

Cumplen la orden al pie de la letra.

Lo mismo debería estarse haciendo en el lado mexicano.

Y es que no ha pasado lo peor de la pandemia.

Mientras continúe la movilidad ciudadana se tendrá a la alza los casos de

Covid-19.

Vaya, la Clínica Móvil Covid, recien inaugurada por el gobernador Francisco

García cabeza de Vaca, ya atiende a tres pacientes.

En el cuartel militar Macario Zamora, sede del 16 Regimiento de Caballería

Motorizado, se reprota listo para atender enfermos de coronaviorus, una vez que

los hospitales públicos y privados ya no tengan capacidad para atender a los

contagiados.

EL Mayor Médico cirujano Pablo Mendoza Becerril, dijo, el pasado sábado,

que “acabamos de recibir equipo médico para la atención de los pacientes Covid19, así como equipo de curaciones, insumos médicos, medicamentos anti espectro

y antipiréticos, éstos insumos que recibimos son para el funcionamiento de esta

unidad operativa de especialización. Esta área se habilitó en base al Plan DN-III E

en unidades operativas, una de ellas es aquí en Nuevo Laredo”.

En dicha unidad, se atenderá a la población civil de manera gratuita.

“Son bastantes insumos para atención a 24 pacientes, esta área está

diseñada una vez que se rebasen las capacidades del sistema de salud al 80 por

ciento de su capacidad, en ese momento a través del sistema del Centro Regulador

de Urgencias Médicas Nacional entraremos en operación”, detalló.

Este equipo médico contra el Covid-19 lo integran 10 médicos generales,

ocho enfermeras, tres capturistas y cuatro afanadores, cuatro oficiales de sanidad

y dos médicos militares.

MESA DE DIALOGO.- Este martes, 19 de mayo, se realizará la Tercera

Mesa de Diálogo intitulada “Libertad de Expresión ante las Reformas sobre

Violencia Política conrtra las mujeres en Razòn de Género”.

Será una transmisipón en vivo, a las 11 de mañana, a través de You Tube,

desde Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas.

La presentación la hará el Maestro Juan José G. Ramos Charre, Consejero

Presidente del IETAM.

La moderadora será la maestra Nohemi Arguello Sosa, Consejer Electoral de

IETAM.

En la mesa participarán Lcda.Cristina Gómez Chavira, de Tampico; Lic.

Francisco castellanos Hernández, de Matamoros; Dra. Leticia Santoyo Caamal, de

Ciudad Victoria, y el autor de este espacio, por Nuevo Laredo.

Agradezco la deferencia en este ejercicio del IETAM.

REFORMA FISCAL.- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno advirtió

que viene “una crisis sin precedentes” para México por lo cual se requiere armar un

Plan de Rescate Nacional.

Dijo que con varios gobernadores, sobre todo del norte del país, buscarán

impulsar en la Cámara de Diputados una reforma a los artículos segundo y sexto de

la Ley de Coordinación Fiscal, para que estados y municipios reciban directamente

más recursos de la Federación a fin de enfrentar esta emergencia sanitaria y

económica derivada del Covid-19. …Y PUNTO.

