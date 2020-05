NUEVO LAREDO, Tamaulipas (15 de mayo de 2020).- En la Primera Sesión Ordinaria 2020 del Consejo General de Salud de Tamaulipas, se presentó un diagnóstico, perspectiva e informe de acciones de la pandemia del Covid-19, y se abordaron los temas de dengue y sarampión, en los que Nuevo Laredo resultó sin casos, destacó el presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar.

“Se abordaron diversos temas referentes a la cuestión del Covid-19, también el del dengue, la realización de acciones, no podemos dejar de atender este tema.

Así mismo los casos de sarampión, Nuevo Laredo sale muy bien, con cuestiones de dengue no hay casos reflejados, y en sarampión también salimos en un muy buen lugar”, dijo el alcalde.

En la sesión este jueves en el Polyforum de Ciudad Victoria, Rivas Cuéllar, vocal del Consejo y Presidente de la Red Estatal de Municipios por la Salud, expuso ante los participantes el tema ‘Constitución de los municipios en la lucha contra el dengue’.

El edil agregó que se tienen que reforzar acciones desde los 43 municipios, entre ellas el Programa de Descacharrización y la información oportuna a la ciudadanía, para el autocuidado, medida que es muy importante.

“Y de esta manera atender el tema de la salud, no solamente el Covid-19, sino también otras padecimientos que pueden poner en riesgo la salud de los tamaulipecos”, subrayó.

Por su parte el director de Epidemiología en el estado, doctor Daniel Carmona Aguirre, presentó el ‘Diagnóstico situacional y perspectiva’ del Covid-19, y el titular del Comité Estatal para la Seguridad de la Salud, médico Alejandro García Barrientos, reportó las acciones ante la pandemia.