De las cosas más sorprendentes que he visto en los últimos tiempos (antes de la

Cuarentena), es al talentoso músico y maestro de jazz, Joan Chamorro, quien dirige

desde hace 5 lustros al “Sant Andreu Jazz Band”, formada por alumnos de entre 7

y 20 años de edad, en la Ciudad de Barcelona, España.

Joan quien nació en Barcelona (24/Sep/62), “tiene 37 años dedicados a la música,

le interesa la música creativa, sobremanera la música de jazz en sus diferentes

vertientes, igualmente le motiva su faceta de pedagogo y como músico también le

aporta mucho, el dedicarse a tocar profesionalmente e instruir a niños y adultos”.

En una larga entrevista de Chamorro, señaló que “un método exitoso para instruir

la música, es jugar a algo, es intentar algo, primeramente divertirte, sin la presión

de que de eso tengas que sacar nada, vamos no jugándote nada, es un juego, es

pasar el tiempo de una manera en que te diviertas y es pasarlo sólo o con gente”.

Joan citó “el juego pierde connotación cuando tienes que ganar algo, la vida es un

juego, para mí no hay nada trascendental (hay que tener metas claras y

compromiso), siempre he pensado que la vida es una sensación de que todo es un

juego, el juego es diversión, el juego debe aportarte felicidad y enriquecer tu tiempo”.

Afirmó “la música debe ser un juego y en el momento en que subes a un escenario,

cuando ya consigues dominar ese juego, si estas pendiente de la reacción del

público o de gustar, deja de ser un juego, la música es un juego, el aprendizajes es

un juego, el juego aporta alegría, diversión, retos, compartir y competición sana”.

Quizá los nombres de Andrea Motis quien desde el 2010, efectúa algunas

presentaciones estelares al lado de Chamorro, igual que Eva Fernández en 2013,

Magali Datzira en 2014, Rita Pagados en 2014, Marc Martín en 2015 y Joan Mar

Sauqué en 2016, suenan un tanto desconocidos para el mundo musical.

En el video de jazz “After you´ve gone” (2017), con arreglos de Joan Monné,

sobresale la voz y saxo alto de Eva Fernández; Joan Chamorro con el saxo barítono

y su dirección musical; Louigi Grasso, saxo alto solista; Rita Payés, trombón; Andrea

Motis, trompeta; Ignasi Terraza, piano; Joseph Traver, guitarra; Esteve Pi, batería.

Parte de ese elenco, nacieron al impulso de la “Escola Municipal de Musical de Sant

Andreu” en Barcelona, que dirige Joan y cuya filosofía, comparte en su Facebook,

“queremos que los niños y jóvenes puedan escuchar, imitar, memorizar, cantar,

enamorarse del jazz, tocar e improvisar”, como un modo de acercarse a la música.

En un video de Youtube, aparece Chamorro con un saxofón y “4 alumnos de 8 años

(tres dúos de saxo y in a sentimental mood), unos tienen un año tocando el saxofón,

otros tocan de memoria como la mayoría de las cosas que tocan, además tienen

entre 20 o 30 melodías trabajadas, ejecutan dúos y canciones de jazz”.

La gran importancia de la labor que realiza Joan Chamorro, radica en el hecho de

que está fomentando el gusto y la práctica, en los niños y los jóvenes, lo cual

garantiza, la preservación de este bello arte musical, además de inculcar buenos

hábitos que evitarán conductas no deseadas en el futuro.

Sin duda este aprendizaje pasa a ser un patrimonio personal, que se comparte con

la sociedad, como un deleite espiritual, lo cual afortunadamente es correspondido

con los múltiples aplausos y reconocimientos, que reciben durante sus giras y

presentaciones alrededor de España y Europa, lo que permite disfrutar doblemente.

Ojalá en cada rincón, en cada pueblo y en cada provincia, hubiera una escuela como

la de Chamorro, “quien se describe así, como alguien que vive y transpira la música

y el jazz”, por lo que desde aquí convoco a las autoridades y organismos, a que

crean, en las trasformaciones sociales, a través de las “Bellas Artes”.

Imaginen el legado de Chamorro con el paso de los años, pues su mayor

satisfacción será mirar a decenas de generaciones de alumnos y ex-alumnos,

triunfar en los mejores escenarios de la música y del jazz, en el mundo y lo mejor,

saber que sus discípulos, le profesan un enorme agradecimiento por pulir su talento.

Gracias al prestigio de Joan Chamorro, “A film about kids and music” un documental

sobre la vida de Sant Andreu Jazz Band, obtuvo un premio en el Festival de Cine

de Austin, y en donde más se reconoció, es la pasión de su maestro y la forma

lúdica de enseñar a sus alumnos, y el orgullo de los padres, de ver a sus hijos crecer.

Facebook: olimpobaezcedillo Twitter: @guiadelbien