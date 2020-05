Nuevo Laredo, Tamaulipas, 30 de Mayo de 2020.- Nuevo Laredo registró el deceso 18 y llegó a 196 positivos a Covid-19, el presidente municipal Enrique Rivas insistió a la ciudadanía que el virus es real, no respeta edades y

quita la vida, por lo que exhortó a seguir con el distanciamiento social y evitar más contagios

y muertes.

“Es el segundo día (viernes) consecutivo en que una persona pierde la vida a causa de este

virus que es real y no respeta edades. Por nuestro bienestar y el de nuestra familia sigamos

con el distanciamiento social y con las medidas de prevención e higiene, la salud no es un

juego. ¡Cuidémosla! Mis condolencias para los familiares”, dijo.

La muerte es la de un hombre de 78 años, de los 27 últimos confirmados positivos por la

Secretaría de Salud de Tamaulipas, 10 surgieron este viernes y son masculinos con edades

de 84, 78, 72, 53, 51, 49, 43, 33, 32 y 31 años.

El saldo de la pandemia en esta frontera incluye 104 casos sospechosos que son verificados

y 42 pacientes recuperados.

En Tamaulipas suman 1793 positivos y 110 fallecimientos.

Rivas Cuéllar coincidió con la advertencia que la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa,

hizo a las y los neolaredenses y tamaulipecos: los casos de Covid-19 y las defunciones

continuarán aumentando de no quedarse en casa ni atender las medidas de la sana

distancia.

“Es fundamental que la población atienda las recomendaciones como quedarse en casa,

respetar la sana distancia, extremar medidas de higiene, proteger a los adultos mayores y

mantener el control de enfermedades crónicas como la hipertensión y diabetes”, concluyó la

funcionaria.