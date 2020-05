Se huele de lejos —pero más de cerca— que el gobierno de la Cuarta Transformación tiene un problema con las instituciones encargadas de mantener la tranquilidad en el terreno doméstico del país.

Una de esas instituciones es la Secretaría de Gobernación, en manos de OLGA SÁNCHEZ CORDERO, una dama máster en leyes pero que no se ha visto durante la “rebelión” de gobernadores.

En el pasado —en el lejano pasado— quien se encargaba de Gobernación era “todólogo”; fungía como vidente para anticiparse a un conflicto o de “bombero” para apagar las llamas que generaba el fogón de las inconformidades y hasta de interlocutor en negociaciones presidenciales.

Hoy Gobernación es sólo una oficina más en Palacio Nacional, ¿un florero de la 4T…? Por eso se le “teme más” a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de SANTIAGO NIETO, que a la dependencia encargada de la política doméstica del país.

Ha sido la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que ha podido ajusticiar y domesticar una buena parte de la Oposición, ya sea con investigaciones, amagues o “acalambres”, que la propia Gobernación.

Precisamente esto lo han advertido los gobernadores del país, que un día le levantan la voz a la 4T, otro día atizan la lumbre a la caldera del separatismo y en otro demanda la revisión del pacto fiscal.

La “tibieza” que transpira la Secretaría de Gobernación quedó evidenciada al principio de la presente semana, cuando SÁNCHEZ CORDERO sentenciaba que habría un solo semáforo para retornar a la “nueva normalidad”.

Mientras que Gobernación dictaba una cosa, los mandatarios del país decían otra y presentaban argumentos sólidos para desacatar las “órdenes” de SÁNCHEZ CORDERO.

Ya sea sin “querer queriendo” o con frío cálculo, los mandatarios exhibieron a Gobernación al advertir que cada estado es diferente e incluso dentro de sus territorios había zonas disímbolas, por lo que no podrían sujetarse a un solo semáforo de regreso a la “nueva normalidad”.

Como ejemplo está el anuncio de la titular de Salud de Tamaulipas, GLORIA MOLINA GAMBOA, de que nuestro estado no suspenderá la sana distancia este 31 de mayo por el incremento de casos de Covid-19; seguiremos confinados a pesar del llamado de Gobernación.

Resulta grave que Gobernación no sea la interlocutora entre Palacio Nacional y el resto de los poderes, entiéndase gobernadores, empresarios, alcaldes y hasta legisladores de cualquier nivel; más delicado que no exista dependencia que supla esta acción.

Cuando inició la pandemia del Covid-19 en México y mientras el jefe de la Cuarta Transformación, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, seguía repartiendo abrazos, algunos gobernadores ya habían implementado medidas de contención en sus estados.

Mientras la curva de contagios subía, la titular de Gobernación, SÁNCHEZ CORDERO, seguía ausente en el plano nacional, opacada por el subsecretario de Salud, HUGO LÓPEZ GATELL; nada ha cambiado desde entonces.

Cuando los gobernadores demandaban apoyo y amagaban con separatismo de no haber una revisión al pacto fiscal entre Federación-estados, la Secretaría de Gobernación seguía ausente.

Mientas los empresarios pedían audiencia y auxilio en Palacio Nacional así como una entrevista con el Jefe de la 4T, nuevamente Gobernación brilló por su ausencia en una clara desconexión con los temas torales del país.

Si Gobernación estuvo ausente en todo momento cuando se fijaron las medidas y fechas de sana distancia, es imposible prestarle atención ahora que demanda se respete un semáforo único para el retorno a la “nueva normalidad” fijado para este uno de junio.

Ante esta realidad es fácil entender que para los gobernadores y otros actores políticos, la Secretaría de Gobernación es vista como el florero de la 4T, por su ausencia en la “película”… Pendientes…

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- El ex gobernador de Tamaulipas y que finge ser priista, EGIDIO TORRE CANTÚ, trae muchas intenciones de patrocinar candidaturas, pero sólo a sus más cercanos, a los integrantes de su “cuadro chico” o a quienes le garanticen regresarle con creces lo invertido… Muchos se pueden ir con la finta de que EGIDIO impulsaría sólo candidatos del PRI, pero así como pintan las cosas se puede dar eso de que por cada peso que le meta al PRI, le metería al menos diez pesos a proyectos azules o guindas… EGIDIO entendió bien eso de nunca poner todos los huevos en una sola canasta… Son rumores, rumores, rumores…

~~PODRÍA RIVAS RESTRINGIR CRUCES.- El alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, informó que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios podría restringir el ingreso a nuestro país a ciudadanos y residentes de los Estados Unidos que no cumplan con las medidas sanitarias para contener el Covid-19. Destacó el edil que este programa es implementado por el Gobierno del Estado y se aplica en los cruces fronterizos de Matamoros, Reynosa y Río Bravo por lo que se podría aplicar en los puentes internacionales uno y dos a partir de este fin de semana.

~~ÁGORA~~

NO SABÍAMOS QUE éramos “libres” hasta que llegó a México la pandemia del Covid-19… Es cierto, en muchas partes de nuestro país ha predominado la cerrazón para atender el llamado a quedarse en casa si no se tiene la necesidad de salir… También es cierto que muchas actividades que se realizaban antes del Covid-19 hoy no se hacen o no se pueden hacer con plenitud: comer en un restaurante, reuniones familiares o de amigos, actividades deportivas colectivas, acudir a la Iglesia, etcétera… Nadie se dio cuenta de que “éramos libres” hasta que la pandemia nos condenó a quedarnos en casa y aislarnos… Hasta el lunes…