Esta contingencia desnudo la naturaleza humana, los claroscuros de los seres

humanos, la avaricia de los políticos queriendo llevar agua a su molino, lucrando

con el dolor ajeno, llevando despensas personalmente a la ciudadanía, la ruindad

disfrazada de generosidad, subiendo a sus redes el empaquetamiento de

despensas, si hablo de un Diputado Federal azul de chiripa.

En cambio los apoyos enviados por el senador Américo Villarreal Anaya que ni

siquiera se habían publicitado, fueron incautados por el gobierno estatal, por

efectos de la pandemia se autorizo en el congreso el endeudamiento de

Tamaulipas hasta por 4,600 millones de pesos.

Las comparsas blanquiazules demostraron cero gramos de cerebro al autorizar

endeudamiento hasta por 20 años de las futuras participaciones federales

llevándose de corbata a los municipios, demostrando que la ciudadanía a quien

dicen representar no les importa, afortunadamente dos municipios afectados

Madero y Güemes presentaron una controversia constitucional que se le dio

entrada, toda vez que el gobernador y el congreso violaron la autonomía municipal

Luego la mezquindad de los priistas al negarse a firmar un documento que

promovería una controversia constitucional para darle para atrás al

endeudamiento millonario del régimen de los Cabecistas, por las razones que

sean suponiendo sin conceder que esa promoción no era la vía jurídica, lo cierto

es que se vieron demasiado infantiles, viscerales y vendidos.

Vimos cómo se escamotearon recursos a los hospitales y la grandeza del personal

médico, enfermeras, administrativos, guardias que aún a costa de su vida,

permanecen fieles en sus puestos. Asimismo la incomprensión de muchos

ciudadanos agrediendo a estos servidores, llegando al extremo de aventarles

cloro.

La grandeza de nuestra especie que demuestra como en una pandemia muchas

naciones desaparecieron sus diferencias y se solidarizaron con apoyos médicos,

de materiales y aportando conocimientos, pero por el contrario el agandalle de las

naciones poderosas controlando el material médico dándose el caso de piratearse

unos a otros el material en los aeropuertos, lo vimos con los españoles,

Franceses, Alemanes y Estadunidenses

Pero sobretodo demuestra que la ciencia sirve, porque identificar virus, orígenes y

conocimiento perfecto de las etapas de vigencia hasta su salida no es cualquier

cosa, los protocolos para su control son resultado de las pandemias pasadas

siglos atrás.

De golpe acabó con vientres abultados de los bebedores de cerveza, los

vecindarios dejaron de oler a carne asada y autos en doble fila y cesaron los

estridentes sonidos de música fatua sin acordes y voces chillonas acompañadas

de bandas sonoras que no dejaban dormir a los vecinos.

Pero lo peor se dio con las grandes cadenas comerciales que subieron los precios

de los productos indebidamente toda vez que los inventarios que manejan son de

mercancía que les dejaron de 1 a 3 meses atrás y que aun no pagan. Mucha

voracidad de los productores de huevo, embutidos lácteos y productos de primera

necesidad elevando precios, lo que antes se compraba con $1,500 de despensa

ahora lo debe hacer con $2,000.

Esta pandemia también encuero a la línea política del empresariado Prianista en

plena emergencia llenando las redes de noticias falsas y llamamiento a derrocar al

presidente elegido libremente por 30 millones de mexicanos en edad de votar.

Miserables que no se tentaron el corazón para sumir a nuestro país en un

genocidio.

En fin querido lector se puede decir mucho a favor y en contra de esta pandemia

que de hecho nos deja severas enseñanzas de corte existencial, los individuos

como las naciones crecemos a punta de shocks, este shock impactará la

percepción de la juventud nuestra que creció con unaq concepción de un mundo

desbaratado sin reglas y obligaciones.

El miedo cobró muchas vidas, de antemano sabemos que acaba con el sistema

inmune con la depresión, siendo el ser humano emocional por naturaleza es

blanco fácil de los manipuladores, sobre todo de los medios de comunicación

vendidos a los grandes intereses comerciales y políticos.

En fin la enseñanza que nos deja es de que la higiene es de importancia vital, el

orden, la programación y las etapas de vida deben vivirse adecuadamente, lo mas

importante es que hay de políticos a políticos, de seres humanos a seres

humanos, existe la ley dialéctica de la unidad y lucha de contrarios, buen domingo