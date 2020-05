Cd. Victoria, Tamaulipas (2 de mayo de 2020).- El cuerpo de una persona del sexo masculino fue encontrado sin vida en una brecha siendo la causa de su fallecimiento golpes diversos en el cuerpo.

Los hechos sucedieron en la Brecha 30 con Palma Sola del Fraccionamiento Palmares en la ciudad de Matamoros.

Paramédicos de Protección Civil arribaron al lugar para atender al varón, quien presentaba varios golpes en el cuerpo además de estar cubierto el cuerpo de basura y después de haber sido valorado no le encontraron signos de vida.

El occiso vestía playera tipo polo color verde, pantalón negro, tenis y calcetines color negro.

Agentes de la Policía Investigadora acudieron al lugar y dieron a conocer que la persona no portaba documento alguno en sus ropas.

Hasta el momento se encuentra en calidad de desconocido, y la identidad del homicida no ha sido proporcionada.

Para dar fe del cuerpo acudieron agentes de la Unidad General de Investigación siendo llevado al Servicio Médico Forense.

