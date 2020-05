WASHINGTON. 14 mayo 2020. Con motivo de la declaratoria de emergencia por la pandemia, en abril, el gobierno de Estados Unidos deportó a 600 menores de edad que llegaron solos al país.

Brenda, de 16 años, se fue de Guatemala con la esperanza de llegar a Estados Unidos para trabajar y ayudar a su familia.

Su padre trabaja en una granja, pero lo que gana no alcanza. Apenas si comemos”, expresó.

Además, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) procesó a 166 menores no acompañados.

Por lo cual, activistas que defienden a los migrantes, en cambio, afirmaron que ese es un pretexto para ignorar las protecciones que conceden las leyes a los menores de edad.

Amy Cohen, siquiatra que dirige el grupo de activistas Every Last One, criticó el trato que el gobierno dio al niño y a otros menores.

Bajo una ley del 2008 contra el tráfico de personas y el llamado Acuerdo de Flores, los menores de otros países que no sean México o Canadá deben tener acceso a asesoría legal y no pueden ser deportados de inmediato.

También deben ser entregados a una familia de Estados Unidos o en su defecto deben ser retenidos en condiciones lo menos restrictivas posibles. Las reglas buscan evitar que los menores sean maltratados.

Estados Unidos registró 16 mil 800 cruces ilegales desde México en abril, 50% menos que en marzo.