Con todo y que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que

mantendrá su promesa de crecimiento económico al 4% anual y del 6% al final de su

sexenio, creo que aún sobre de esa premisa en nuestro país acaba de comenzar

la fuga de capitales, reconociendo el Banco de México “que los activos de los

mexicano en el exterior aumentaron 5 mil 50 millones de dólares durante el primer

trimestre del 2020”.

Durante la presentación del informe de la Balanza de Pagos del primer trimestre, a

manera de justificación el BANXICO destacó que las condiciones financieras globales

se vieron afectadas por la propagación del COVID-19 durante ese período, lo que

provocó una recomposición de portafolios de inversionistas.

Destacan que las expectativas globales más recientes incorporan una fuerte caída de

la actividad productiva en la primera mitad del 2020, seguida de una recuperación que

se haría más evidente durante el 2021. El Banco de México advierte, sin embargo,

que éstas previsiones están sujetas a elevada incertidumbre debido a que aún no se

conoce cuál será la duración y la profundidad del impacto de la crisis sanitaria sobre la

actividad global y a que existen dudas acerca del ritmo de recuperación de la

demanda mundial y la evaluación de los mercados.

Por su parte el senador del partido Movimiento Ciudadano, Samuel García

Sepúlveda, dijo sin tecnicismos ni peroratas que la salida de los más de cinco mil

millones de dólares, en el trimestre anterior, se debe a que los inversionistas temen en

México “una política tipo Venezuela”.

Luego lamentó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en menos de dos

años haya perdido la confianza de los mercados, que tardó décadas alcanzar. Dijo

que el Presidente o su Secretaria de Economía, que siempre está escondida, han

dado incertidumbre a la economía y en esa situación, dijo, “vamos navegando”.

“Los inversionistas están espantados viendo una política tipo Venezuela y la decisión

de apostar a la refinería de Dos Bocas, de apostarle a PEMEX con su crisis, al

bloqueo de energías limpias, ha prendido las alarmas en Europa, Canadá y Estados

Unidos”, agregó.

Apuntó que a México se le ve con una economía de cangrejo, de aplicación de

políticas económicas y energéticas del siglo pasado, caducas y anticuadas. Pidió que

no le falle la memoria a López Obrador, quien empezó el sexenio denigrando a las

calificadoras de inversión “y ahora el denigrado es él”.

Son varias las causas que por las que en un país, sea el que sea, se da la fuga de

capitales, entre éstas la pérdida de reservas y un notable miedo a que se produzca

una depreciación de la moneda, el incremento de impuestos sobre el capital o una

situación de impago, lo que altera las expectativas positivas de los inversionistas y

propicia la pérdida de la confianza en su solidez económica y el valor de sus activos.

El nuevo Tratado de Libre Comercio que recién acaban de firmar los gobiernos de

México, Estados Unidos y Canadá y ahora se le conoce con las siglas de T-MEC, está

por entrar en vigor, pero el ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, acaba de

asegurar que se requiere certidumbre, confianza y respetar los tratados de libre

comercio, “porque no será fácil que inversionistas quieran traer sus plantas a pesar del

T-MEC”.

“El nuevo tratado se desaprovechará si no se genera confianza entre los

inversionistas, como con las decisiones que se tomaron en el sector energético”, dijo

el ex secretario de economía del sexenio pasado.

Sigue vigente “el sube y baja” del precio del petróleo, en lo que el Presidente Andrés

Manuel López Obrador nada tiene que ver, digo para conocimiento de sus fans, y de

nueva cuenta el golpe estuvo brutal, ya que el valor del crudo mexicano pasó de

28.13 a 14.18 dólares por barril. La producción de petróleo crudo se redujo 1.43%,

equivalente a dejar de producir 25 mil barriles diarios en éste mes.

Pero aún con éste vaivén que al parecer en México no nos quita el sueño, además de

que algunos países ya están generando la electricidad que requieren con energías

limpias y muchos otros ya tienen programado el cambio para llevarlo a cabo en el

inter de los siguientes 10 años, el cerebro del Presidente López Obrador

definitivamente está operando con las normas y reglas del siglo pasado y quiere

resucitar a PEMEX y rehabilitar las seis plantas que hay en país, para como lo hizo el

PRI monopolizar el Sistema Nacional de Energía, lo que incluye –además– la

construcción de la refinería Dos Bocas en su querido Tabasco.

Por cierto de los 28 diputados locales de las diferentes fuerzas políticas del

Congresos del Estado, a los que se les hicieron las pruebas del Coronavirus, 24

salieron negativos, uno positivo, supuestamente Manuel Canales Bermea, de Nuevo

Laredo, y de los tres restantes todavía están en proceso. Cabe señalar que el

examen fue por acuerdo de los mismos legisladores “para evitar cualquier riesgo”.

Canales Bermea reveló que tras analizarse el pasado 23 de mayo en el Laboratorio

Estatal la muestra dio “positivo”. Dijo ser asintomático y aseguró que se encuentra en

buen estado de salud. Apuntó que tomará las medidas indicadas por la Secretaría de

Salud del Estado y estará en aislamiento domiciliario durante los próximos 15 días.

Si que es lamentable el abuso y el exceso en que está incurriendo el alcalde del

municipio de Río Bravo, Ulibarri, el que está pretendiendo extorsionar a 13 de

los trabajadores del Ayuntamiento, los que ante los tribunales lograron demostrar su

despido injustificado y la sentencia los favoreció con más de 5 millones de pesos, pero

ahora resulta que el alcalde, por cierto panista, les está pidiendo que se mochen con

el 50 por ciento para expedirle su cheque a cada uno.

Como tal lo dio a conocer el abogado, Jorge Dosal, que asegura ya presentó la

denuncia de éstos hechos ante la Fiscalía General del Estado. Como periodista

espero la intervención del gobernador del estado, Francisco Javier García

Cabeza de Vaca, porque no creo que vaya a solapar a éste miserable

extorsionador muerto de hambre.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) saca cosas nuevas y ahora,, realizó el evento

denominado «Networking ExaUAT, Conectando Proyectos”, dirigido a egresados de

los diferentes programas que se ofertan en los Campus de la máxima casa de

estudios en la entidad.

Obviamente el evento virtual se desarrolló a través de la plataforma digital ZOOM y

contó con la participación de más de 20 emprendedores egresados de la UAT,

quienes radican en localidades como Ciudad Victoria, Reynosa, Tampico, Madero,

Altamira, Valle Hermoso y Jaumave.

El director de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Vinculación de la UAT,

Marco Antonio Moreno Castellanos, dio la bienvenida a todos y explicó que la meta es

compartir experiencias éntrelos egresados de la UAT, que en la actualidad se

desempeñan en el ámbito de los negocios.

“Conectando proyectos” en una forma de establecer una red de emprendedores

egresados de la Universidad y a su vez impulsar la vinculación y el fortalecimiento

común”, remarcó. Y vamos por más,

