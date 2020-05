La dudosa inquietud para determinar lo bueno o lo malo de las redes sociales que

nos toca vivir, no SE puede negar las múltiples mentiras que se publican, pero tampoco

la basta ayuda para comprender algún tema, a veces, surgido de la misma mentira.

Es innegable que la novedosa forma de comunicación también provoca una

sonrisa y hasta carcajadas; otras veces reflexiones leves o profundas. Depende el ánimo

en el que nos encontremos.

Hoy por la mañana un compañero y amigo de labores institucionales, compartió

un ‘sucio video’ que exhiben a mujeres voluptuosas, con curvas por todas partes, pero

que llegado el momento, la voz de narrador, la música, pero sobre todo el mensaje,

borró toda imagen de mujer desnuda, porque a la mente llegaron reflexiones.

Según investigué el poema que comparto con el lector, lo escribió para su padre,

una de las voces emblemáticas de Radio Programas del Perú, Hugo Almanza Durand, y

con usted comparto. Cabe el favor de entendar al Dr. Hugo López Gattel como buen

epidemiólogo, no como lector y menos de poemas. Usted escoja su tiempo y estilo.

“Cada vez que alguien te diga viejo… sonríe con el señorío y la tolerancia que te

dan los años; Hazte la idea que te dijo Triunfador porque es casi lo mismo.

La hazaña más grande de un ser humano es llegar a la meta. No hay triunfo mayor

que vivir la vida completa y tú lo estás logrando. Para eso tienes que haber esquivado a

la muerte muchas veces y haber vencido a la adversidad en mil batallas. Entonces eres

un Triunfador.

Sé comprensivo con los jóvenes, ellos tienen mil razones para equivocarse. A esa

edad todos nos sentimos eternos y cometemos los mismos errores. Vive con alegría tus

años de oro. Camina erguido y con arrogancia, que eso no le hace daño a nadie.

Millones de personas que vinieron al mundo después que tú y ya no están. Sin

embargo tú sigues vigente y, si aún tienes ilusiones, sueños o proyectos, estás más vivo

que un niño.

En la eternidad de los tiempos la vida humana resulta tan insignificante que nacer

antes o después no tiene mayor importancia, es su utilidad lo que la hace valiosa.

Cuando sientas nostalgia por el pasado y creas que viviste poco, mira hacia atrás y

notarás que fue largo el camino.

¿Qué tuviste aciertos y errores, con penas y alegrías?… Como todos, pero ¿qué

importa eso?, lo bueno es que lo viviste y eso no te lo quita nadie. Ahora te toca enseñar

lo que sabes. Invierte bien tú tiempo, es tu fortuna más preciada. Vive para los tuyos,

con los seres que Dios te dio como familia. Ámalos y ayúdalos a ser felices. Si lo

piensas bien, la vida no tiene otro sentido.

Por, eso cada vez que alguien te diga viejo, sonríe con el señorío y la tolerancia

que te dan los años. Y cada mañana, al despertar, agradece a Dios el haberte premiado

con tan prolongada existencia. Hay quién no es como tú: «Triunfador», no todos tienen

tu suerte. Es vergonzoso y a la vez ridículo, que se dirijan a la gente de más edad cómo

si el cumplir años fuera un insulto.”

Para unos poema, otros reflexión, homenaje, justicia, etc. Mírelo como usted guste

y coincidirá sin duda, es una enseñanza. Es una reflexión que trajo aquél protocolo de la

Pandemia que la Secretaria de Salud en México, destacó la importancia de ser joven y

priorizando su salud -prácticamente- condenó a muerte a los mayores de edad. La mataviejitos de la CDMX -¿sigue en la cárcel?- ¿Quién meterá a quien por este protocolo?

Aprendí de las redes sociales El triunfador del peruano Hugo Almanza Durand, y

hoy también aprendo una nueva palabra al leer a Raymundo Riva Palacio en El

Financiero: Infodemia, como titula su columna, refiriéndose al abuso indiscriminado de

noticias falsas de los detractores de AMLO, pero también el de los mismos simpatizantes

presidenciales.

La historia tienen el registro de que el grupo simpatizante del tabasqueño, cuando fue el

eterno candidato a la presidencia de la República, el mismo López decía “benditas redes

sociales”, ahora, cuando su equipo de imagen es vapuleado, ya se exige a directivos de

Facebook, Twitter y otras redes sociales, la regulación de esta práctica. Además pidió

identificaran a los responsables de falsas noticias en su contra.

Esto tare a la mente al periodista Luis Repper Jaramillo, que publicada endirecto.mx, su

columna: “Censura, Control, Sometimiento de la Prensa Digna Pretende la 4T; Como en

Venezuela y Cuba, Acciones de YSQ Contra Periodistas.”

Sólo en el primer párrafo Luis Repper escribe refiriéndose al presidente López “… es

intolerante, detesta, odia a los periodistas, críticos, columnistas, reporteros, analistas,

comentaristas, conductores que no coinciden, aceptan o aplauden (como otros) sus locuras,

necedades, ocurrencias, dislates, su soberbia.”

Todos los días aprendemos, esta vez ¡Me toca ser Triunfador!