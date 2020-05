CDMX, México, 15 de Mayo 2020. José Castro, presidente del Sevilla, reveló en México algunos de los planes expansionistas de la institución, entre los cuales destaca una inversión en el propio balompié azteca, que, según señalan algunas fuentes, podría ser en un equipo con sede en Veracruz,aunque el propio directivo prefirió no abundar en detalles.

«Es un proyecto que aún no puedo hablarles de él porque aún no tengo datos, pero es verdad que estamos abiertos a cualquier posibilidad tanto en México como en algún país que haya un proyecto interesante para nuestra idea de internacionalización, y, sobre todo, porque entendemos que hay que abrir el mercado, hay que abrir posibilidades para que atletas que quizás estén en otros países no hayan tenido ese ‘know how’ que nosotros tenemos desde mucho años», señaló Castro en entrevista.

En adición a un posible proyecto fuera de Europa, el directivo de LaLiga profundizó sobre el atractivo que plantea el fútbol mexicano, por la calidad de los futbolistas y la pasión de los aficionados.

«Estamos en un tema que aún estamos estudiando, no me gusta adelantar cosas cuando aún no están ni conseguidas ni firmadas. Lo vemos con buenos ojos, sabemos del nivel de la liga mexicana, es uno de los lugares en donde tenemos puestas esperanzas, ideas y proyectos deportivos», abundó.

Cabe recordar que el Puerto Jarocho se quedó sin fútbol de Liga MX tras la desaparición del Veracruz, y ahora un nuevo proyecto, encumbrado en la alterna Liga de Balompié Mexicano, busca reavivar la pasión de la afición veracruzana medio el nuevo Club Veracruzano de Fútbol Tiburón.