Cuanta razón tenía Ricardo Anaya el que siendo candidato del PÁN a la Presidencia

de la República en un debate le dijo al entonces abanderado de la coalición “Juntos

Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, que estaba en la pelea, “el

problema no es que seas viejo, el problema es que tus ideas son viejas”.

Lo de sus ideas “viejas” se confirma a plenitud cuando la Secretaría de Energía

(Sener) publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual la

dependencia asume totalmente el control del Sistema Eléctrico Nacional y frena

millonarias inversiones en energías limpias o renovables, previendo el sector privado

que esto le generará al gobierno de López Obrador pleitos legales y salidas de

inversiones. Lo que según los letrados en automático implica un retroceso de 30 o 40

años para el país.

La COPARMEX y la CONCAMIN coincidieron en que éstas acciones dañan la imagen

del país e incrementan la incertidumbre jurídica .

Las dos Confederaciones en comunicados por separado explicaron que la Sener pidió

la exención del Análisis de Impacto Regulatorio para no realizar la Consulta Pública y

proceder a la inmediata publicación del Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación,

que se publicó en la versión vespertina del viernes, lo que los enterados aseguran que

viola el Estado de Derecho.

El sector privado acusó que la renuncia del titular de la Comisión Nacional de Mejora

Regulatoria (CONAMER), César Hernández, tuvo que ver con la Secretaria de

Energía, Rocío Nahle, la que le pidió omitir el procedimiento de consulta pública a fín

de publicar las nuevas reglas para que los generados privados de electricidad tengan

tengan que invertir en líneas de transmisión.

Según fuentes ligadas al proceso a pesar de que Hernández dejó el cargo para

negarse a omitir la consulta, tras su renuncia el Encargado del Despacho de la

Conamer firmó para que se publicara en el DOF el Acuerdo por el que se emite la

Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico

Nacional.

Por su parte la COPARMEX advierte que de no reconsiderar éste Acuerdo a todas

luces ilegal, se tendrán grandes consecuencias para las futuras generaciones en

términos de bienestar, medio ambiente y oportunidades de empleos para los jóvenes

mexicanos. Agregó que esto también es violatorio de derechos y obligaciones que

adquirió el gobierno mexicano en los Tratados de Libre Comercio.

Remarcan que una vez más el Gobierno Federal vuelve a exacerbar la incertidumbre

jurídica e inhibe la creación de futuros empleos, al pretender cambiar las Reglas del

Mercado bajo las cuales se planearon y ejecutaron las inversiones en su momento,

“que desde el 2014 entró en vigor la Reforma Energética la que ha permitido el

crecimiento exponencial de las energías limpias”.

Por su parte la CONCAMIN asegura que todo esto significa una plena vulneración del

Estado de Derecho, al otorgarle facultades extralegales a la CFE relacionadas con la

planeación y operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y el probable abuso de

autoridad por parte de la SENER.

La mala noticia le dio la vuelta al mundo en menos que canta un gallo

y las reacciones de adentro y de afuera no se hicieron esperar, siendo los primeros

en hacerlo los embajadores de Canadá y la Unión Europea acreditados en México los

que en cartas que le enviaron por separado a la titular de la Sener, Rocío Nahle,

mostraron su preocupación y rechazo al Acuerdo para Garantizar la Eficiencia,

Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, que

fue publicado el viernes en el Diario Oficial de la Federación.

Por su parte los embajadores de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca,

España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia,

Portugal, República Checa, República Eslovaca, Rumania y Suecia, miembros de la

Unión Europea, mostraron “profunda preocupación con respecto a las recientes

decisiones adoptadas en el sector de las energías renovables en México.

Algunas de éstas decisiones están afectando al sector como la suspensión indefinida

de las subastas eléctricas y el cambio de la Regulación de los Certificados de

Energías Limpias, por lo que habían solicitado una reunión con la Secretaría de

Energía, Rocío Nahle.

Frente a éste escenario los gobernadores del PAN anticiparon mayor desempleo y

desaliento a la inversión privada con la decisión de la Secretaría de Energía (Sener)

por lo que se cancelarán las posibilidades de generación de energía eléctrica limpia y

renovable.

El presidente nacional del PRI y también de la COPPPAL, Alejandro Moreno

Cárdenas, propone modificar el pre-criterio del presupuesto del 2021, para dirigirlo a

los mexicanos que como consecuencia de la pandemia del coronavirus entrarán en

pobreza, además de establecer un fondo de desempleo e implementar la seguridad

médica universal.

Hizo hincapié en que la Federación controla el 80 por ciento de los recursos del país y

solo el 20 por ciento se distribuye entre los 31 estados, la Ciudad de México y los

municipios. Luego convocó a armar un Plan de Rescate Nacional, “como nunca antes

hemos tenido que hacerlo”. Luego propuso trabajar en la Cámara de Diputados una

reforma a los artículos Segundo y Sexto de la Ley de Coordinación Fiscal, para que

los estados y municipios reciban directamente más recursos de la Federación.

Bien por el personal de salud de un hospital de Bélgica, los que indignados por la

forma en que el gobierno de la Primera Ministra, Sophie Wilmes, ha enfrentado la

pandemia del Covid-19, le diéron la espalda a su paso durante la visita que realizó

ayer lunes al hospital Saint Pierre, en Bruselas. Así se hace, con clase y elegancia,

para que el mal funcionario sienta el frío del acero.

La UAT realiza un proyecto en el que exploran las características biotecnológicas de la

verdolaga para elaborar desde dulces hasta concentrados de antioxidantes de

beneficio nutricional ó alternativa alimenticia.

La verdolaga es una planta que crece principalmente en las parcelas de cultivos,

pero al ser considerada maleza, no se le ha dado la importancia alimentaria en

muchas zonas de nuestro país. Por ello expertos de la Universidad Autónoma de

Tamaulipas (UAT) trabajan en ese proyecto para explorar las características

biotecnológicas de la especie.

Este interesante e importante proyecto es financiado por el Consejo Nacional de

Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

(SADER), investigadores del Instituto de Ecología Aplicada (IEA) y de la Unidad

Académica Multidisciplinaria Mante Centro (UAM-Mante), los que han trabajado en

actividades para promover entre la población la utilización de la planta , destacando

sus beneficios nutricionales.

De éste modo se realizó el curso-talller “La verdolaga como alternativa alimenticia”,

organizado y desarrollado de manera virtual por la investigadora de la UAM-Mante,

Dra. Reyna Ivonne Torres Acosta, con la colaboración del especialista del IEA, Dr.

Jorge Ariel Torres Castillo.

