La vida en el planeta ha sido trastocada por

los humanos durante mucho tiempo, y hoy una

pandemia como la del coronavirus nos marca

con claridad la que pudiera ser una última

oportunidad de construir un mundo mejor,

respetuoso con los hombres y con la propia

tierra.

Son los líderes mundiales y en especial de los

países poderosos los que no han tenido la

sensibilidad de aceptarlo, y que con medidas

“más humanas” podría pasarse de la

destrucción de la naturaleza a su

contemplación reduciendo la tasa de

producción y de consumo, aunque la pregunta

es si esos gobernantes responsables de la

debacle de la naturaleza están dispuestos a

cambiar los esquemas que han tenido como

prioridad ganar dinero, que no es malo por

cierto si se actúa en forma responsable y sin

atentar contra el medio ambiente.

Quizá por eso hoy se escucha la voz del Papa

Francisco para participar en la construcción de

un mundo mejor después del Covid-19 que

puede considerarse castigo de la naturaleza

pues dice el Papa argentino que el mundo se

detuvo de repente por el mal, y hoy aspira a

estar más unido y a tener una economía menos

líquida y más humana, aunque el pontífice

confía que no se pierda la memoria cuando todo

haya pasado.

Dependerá de las decisiones que hoy se

tomen para el futuro que esperamos,

recordando la pandemia como la oportunidad de

construir una sociedad más justa e inclusiva

que pueda tener más respeto por la casa de

todos que es la Tierra.

El Papa ha hecho un diagnóstico de los males

del planeta: la contaminación, el cambio

climático, la desaparición de la biodiversidad, la

deuda ecológica entre el norte y el sur del

mundo, el predominio de la tecnocracia y las

finanzas, y sin duda su encíclica puede servir de

brújula moral y espiritual para el viaje a un

mundo más humano, mas fraterno, mas pacífico

y más sostenible.

Por cierto para defenderse de quienes lo

acusan de antipapa y comunista por su defensa

de los pobres y critica del modelo económico

actual, Francisco dice estar seguro de que no

ha dicho ni una cosa más que no esté en la

doctrina social de la iglesia.

