La vieja práctica no se pierde, se adecua simplemente, las formas

viejas no cambian, bueno si cambian, pero de receptores de los

beneficios únicamente.

Ejemplos sobran a nivel federal, estatal y municipal, basta leer las

crónicas periodísticas para enterarnos de todo.

Nadie le dijo al hijo de Bartlett que se veía mal hacer negocios al

amparo del poder y nadie se lo dijo porque la educación se mama en

casa, así que la posición de poder y las relaciones de papi fueron

suficientes para embaucar a los Comités de Compras del ISSSTE y del

IMSS para ofertar a sobreprecio el articulo más solicitado en el mundo

gracias a la Pandemia.

Los beneficiarios del negocio fueron todos, el de las relaciones, el que

estampó la firma de la requisición, el que firmó la compra, el que sirvió

de enlace, la empresa de varios años de fundación y hasta la empresa

extranjera que los construyó.

Solo hubo un perdedor, aquel que basó su llegada al poder

enarbolando la campaña de acabar con la corrupción.

En el 2013 en un trabajo de campo, fui a investigar la instalación de

los aerogeneradores de energía en Texas, justo en las cercanías de

Raymondville, en mis recorridos por el Valle de Texas en motocicleta

me llamaba la atención como iba cambiando el panorama, pero sobre

todo el inmenso tamaño de esos abanicos gigantes.

Tuve suerte de que los ingenieros fueran de origen Español, así que

me dieron una cátedra de energías limpias, el futuro pues, a costa del

cambio de imagen en las praderas texanas, con tranquilidad me

explicó que ese proyecto representaba una inversión de 20 millones

de dólares, conté los aparatos instalados y pregunté,- ¿cada uno vale

1 millón de dólares? Y asintió explicándome que ya instalado y listo

para generar energía, ese era el costo unitario.

Seis meses después de esa entrevista, en la ciudad de Reynosa se

instaló el primer parque eólico, platicando con el Ingeniero

responsable me dijo que la inversión era de 36 millones de dólares,

recordando los datos de Texas conté los aparatos y eran 12.

Permítanme dudar del vídeo del gobernador de Ustedes, donde indica

que se han invertido 2 mil 300 millones en parques eólicos, pues a los

costos texanos, estaríamos hablando de 2,300 aparatos de esos en el

estado.

Los beneficiarios son muchos, el que invierte, el que aprueba, el que

decide donde, porque opciones hay muchas, el que firma el contrato,

el que supervisa y el que sanciona.

En Reynosa hace poco más de un año se compraron Drones de

filmación que costaron el triple del valor del mercado, el escándalo

mediático fue grande, pero a la fecha no se sabe el desenlace y ni

siquiera si esos aparatos modernos siguen sirviendo para algo.

Hoy le toca a Matamoros, por presunciones administrativas y de

adjudicación, el Presidente Mario López tuvo que convocar a una

rueda de prensa para explicar el procedimiento de licitación de 5 mil

luminarias, pues los regidores de varios partidos piensan que hay

mano negra.

Es mucho lo que demuestran, por un lado la falta de comunicación de

quien sea el responsable de las relaciones con el Cabildo, pues

todavía no saben cuál de las 4 empresas que postularon será la

beneficiada con una parte de la partida aprobada y presupuestada por

el Cabildo en Pleno.

Por otro lado el desconocimiento del Código Municipal, pues a los

Regidores les corresponde aprobar el presupuesto global y a los

Síndicos verificar la correcta aplicación de los recursos, pero las

funciones administrativas solo a los integrantes del Comité de

Compras.

Dicen, a mí no me consta, que cuando le preguntaron a un Regidor la

razón de la inconformidad por algo que todavía no sucede, expresó

sin la menor vergüenza, – Yo solo quiero saber cuánto me va a tocar-.

En estos escenarios se pierde la confianza en el futuro, pues persiste

el interés de la administración pública en los tres niveles de gobierno

en EL MOCHE.

