De verdad, quisiéramos con el alma y la vida poder tener elementos para gritar a los cuatro vientos que México va por buen camino, que el cambio de administración fue para bien, pero tristemente no se tienen.

Pues todos los días vemos como el Presidente se esmera en hacer quedar mal a México ante el mundo, pero más que eso, parece odia a los mexicanos, sobretodo a los sectores productivos, que generan empleo y contribuyen a que este país se mantenga en pie.

Aun no entiende ANDRES MANUEL que es el presidente de todos los mexicanos, no solo de un sector y como tal debe procurar el bien general, esto no se trata de pobres, ricos, ideologías políticas o credos religiosos, se trata de la grandeza y avance de una nación.

No debe, por capricho, hacerlo retroceder y matar oportunidades de poner a nuestro México en los ojos del mundo por las buenas acciones que suceden acá.

Se empeña el Presidente en destruir lo bueno que se ha hecho en otras administraciones o lo que se hace en algunas Entidades, como es el caso de los proyectos de las energías renovables que ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR desdeñó.

Al suspender los proyectos de energías renovables provocara que millones de pesos en inversión salgan del país y con ello se pierdan miles de empleos, pero además se pierde la oportunidad de que México se convierta en líder mundial en ese sector, que se tenga desarrollo y sea un mejor lugar para vivir e invertir.

Además las energías limpias no afectan ningún otro sector energético ni daña el medio ambiente, pero al Presidente poco le importa, prefiere que corruptos del pasado sigan lucrando con la CFE y México retroceda.

Porque a decir verdad, la única paraestatal beneficiada con la cancelación de los proyectos de energías renovables es presisamente la Comisión Federal de Electricidad comandada por MANUEL BARTLETT.

Cierto es que la CFE también tendrá que bajar su producción en sus centrales eólicas, pero incrementara los costos que impactaran en la ya lastimada economía de los mexicanos y BARTLETT podrá otorgar sin medida contratos millonarios a sus socios y seguirse beneficiando grandemente.

La inversión para producir electricidad con energías renovables representaba más de 20 mil millones de pesos, además la producción es una actividad económica esencial para el desarrollo del país.

De hecho, por si solo el sector solar representa una inversión directa de 8 mil 550 millones de pesos que con la cancelación del proyecto se dejaran de percibir y eso también va en detrimento de la economía nacional.

Piensa mal y acertarás, sentencia la sabiduría popular, y el tema de la cancelación de las energías renovables hace que los mexicanos pensemos mal, que se sospeche que quizá fue el mismo MANUEL BARTLETT quien le propusiera al Presidente desechar los proyectos de energías renovables, ANDRES MANUEL está ciego por él, no ve las dimensiones de corrupción y ambición del ex priista.

Es muy grande el botín de la CFE, cobran muy caro hasta por recibir una llamada de un posible contratista y sino que le pregunten al expresidente nacional del PRI, ENRIQUE OCHOA REZA, que mucho lucro con la Comisión Federal de Electricidad, se dice que hasta rolex obtenía solo por recibir una recomendación, además se llevó liquidación millonaria aunque su salida de la institución fue voluntaria.

Nuestro estado, Tamaulipas, es uno de los más perjudicados con la cancelación de los proyectos de energías renovables, se está perdiendo trabajo de muchos años, capitales, empleos y desarrollo.

Esa es la razón por la que el Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA pide se reanuden los proyectos de energías renovables, pues la cancelación, significaría una pérdida de 1 mil 229 millones de dólares en proyectos eólicos y 848 MW que le aportarían a la red nacional.

¿Qué significa eso? Pues fuga de capitales, perdida de inversiones, dejar gente sin empleo que por necesidad puede enrolarse en las fuerzas del mal, sin trabajo aumentara la violencia y eso es lo que ya no se quiere, disminuyen las oportunidades de desarrollo, pero tal parece eso poco le importa a LOPEZ OBRADOR.

Por lo tanto, claro que el Gobernador está en su derecho de levantar la voz y manifestar su inconformidad por la cancelación de los proyecto de energías renovables, los tamaulipecos también debemos hacer lo propio pues la postura de la federación va en contra del desarrollo de nuestro Estado, se le niega a nuestros hijos la oportunidad de vivir en una Entidad prospera, pues Tamaulipas puede ser referente nacional en ese rubro, eso contribuye, y mucho, al bienestar de todos los que acá vivimos.

Esa es una de las muchas razones por las que lamentablemente no tenemos mucho, bueno, en realidad nada que aplaudir al Gobierno federal, al contrario vemos que su falta de sensibilidad y mal manejo de las políticas públicas están provocando un retroceso al país. Está claro que sin progreso, pobre y sometido es el México que ANDRES MANUEL quiere.