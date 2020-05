El Rey del Exhorto (1979) es el título de una película argentina cuya comedia

¿cómica? gira en torno a un abogado viudo que se especializa en divorcios… en Derecho

Procesal se entiende como el título de hoy, a la ‘Carta Rogatoria’, es decir, a una

solicitud en el marco de un procedimiento judicial.

En otras palabras El Exhorto es un término legal, pero que también se usa como

petición formal de un cuerpo legislativo a un autoridad superior, como el caso que hoy

nos ocupa, cuando La Comisión de Gobernación del Congreso tamaulipeco dictaminó

procedente una Iniciativa de Punto de Acuerdo.

Tamaulipas a través de su Congreso, exhorta a la Comisión Federal de

Electricidad (CFE) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ambas

dependencias federales, para promover programas de condonación de pagos y con ello

se eviten cortes, se suspendan la actualización, y ajuste en los costos de energía

eléctrica.

Aunque El Exhorto es solo una petición, me parece que los destinatarios deben

considerarlo de importancia, no solo para imagen federal, sino como una acción social

para las familias con diferencias en la CFE.

El Exhorto se fundamenta, principalmente, en el golpe a la economía familiar por

la aparición del COVID-19, en la vida laboral, ya que existen comercios sin abrir, por lo

menos desde el mes de abril, con deudas que se acumulan como rentas, créditos,

impuestos, servicios, incluyendo la energía eléctrica, que si se suman a los salarios de

empleados, las cuentas se incrementan sustancialmente.

La petición tamaulipeca es para buscar la sensibilización de los altos funcionarios

de la CFE y se implementen programas para cancelar o, en su caso, diferir adeudos en

los meses subsecuentes y de esa forma auxiliar a las familias mexicanas.

En el mismo tenor, entrará al Pleno Legislativo de Tamaulipas, un nuevo exhorto,

pero ahora con desino a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), con la

intención de intensificar la verificación y vigilancia en productos de la Canasta Básica y

los de prevención del COVID-19, a fin de garantizar precios justos.

En otras palabras, son dos los exhortos que se están trabajando para establecer un

punto de Acuerdo entre los legisladores y en opinión de quien escribe, dudaría hubiera

un solo voto en contra o en su caso abstención, puesto que de ninguna forma lastimaría

intereses particulares o de partido; de lograrse, beneficiaría a los ciudadanos en forma

directa.

Uno de los grandes problemas con la Pandemia 2020, es que con la intención de

ganar unos pesos de más, -millones en volumen- las grandes empresas escondieron y

subieron los precios de gel antibacterial, alcohol en gel y cubre-bocas principalmente.

Con esta enseñanza, la gente de escasos recursos económicos o despedidas de sus

empleos eventuales, utilizaron su creatividad para diseñar y manufacturar cubrebocas,

con imágenes de luchadores, nombres de jugadores del deporte que me diga o de

equipos de beis o futbol.

En la confección y venta de cubrebocas no faltan los nombres de artistas o grupos

musicales de todo tipo de música y de los años que me diga, como los Beatles, The

Doors, The Animals hasta los contemporáneos.

Lo malo para muchos ciudadanos, es pensar que el cubrebocas es solo por ‘la

moda’ de la pandemia del COVID-19, sin considerar que es en realidad una medida

precautoria al contagio y se supone que los expendidos en las farmacias están fabricados

higiénicamente con material que pueda realmente defendernos.

No exagero si le comento que hasta algunas mamás y abuelitas que saben tejer

con hilo y estambre, con gancho o agujas, tejen cubrebocas que están a la venta y no es

extraño que hasta en las ferreterías o tiendas de accesorios de autos, los ofrezcan.

En este sentido las redes sociales han difundido videos donde familias enteras se

dedican a fabricar cubrebocas y no es extraño que al cocerse en serie o ponerles algún

accesorio, lo hagan al ras de piso, perdiendo toda regla de higiene.

Cierro el espacio recordando que los Exhortos Legislativos, como el caso de hoy,

solo son peticiones a tres dependencias federales (CFE, SHyCP, PROFECO) y desde el

punto de vista legal, pueden acceder, aunque necesitarán el visto bueno de AMLO y ahí

es ‘donde la puerca tuerce el rabo’ diría mi santa abuela.

El pero lastimoso es que ‘Tamaulipas no es de las complacencias’ del Ejecutivo

Federal, a diferencia de Tabasco, que antes de cumplir el primer año del gobierno de La

Esperanza, sin Exhorto, la CFE condonó una deuda millonaria a los de aquél terruño.

Veremos qué respuesta dan a los tamaulipecos.