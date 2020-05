No quisiéramos ser portadores de malas noticias porque la verdad es que la sociedad hoy necesita más de aliento y buenos augurios que de tristezas o malestares.

La razón de lo que le comentaremos a continuación es para estar alertas, para que el maldito no le tome desprevenido. Porque si usted pensaba que el COVID19 es el único malvado del que tiene que protegerse y contra el que debemos unir esfuerzos para contenerlo, lamento mucho decirle que no es así, que aparte del coronavirus que se convirtió en el terror de la humanidad está por llegar otra amenaza más y también es mortal.

Debemos estar alertas, porque es un hecho que aunque el COVID-19 sea el azote, eso no impedirá para que el enemigo conocido también se manifieste y haga daño.

Decimos que es enemigo conocido porque cada año se manifiesta, lo peor es que cada vez es más peligroso razón por la que debemos tomar precauciones, proteger puertas y ventanas para que no llegue a nosotros y termine con la poca tranquilidad que nos queda.

En esta ocasión puede ser peor porque la crisis es grande, hasta anímicamente la gente está mal, para una sociedad desvalida y sin defensas la llegada de otro maldito puede ser fatal.

Quizá no sea tan letal como el Coronavirus pero también es mortal, tampoco respeta edad, sexo, profesión, ni situación económica o política, ataca a todos por igual.

Se sabe que como cada año ya está de regreso, que puede estar en cualquier lugar, agazapado en un baldío, entre la gente, en una plaza, escondido en el follaje de un árbol en un parque, o cercano a su hogar, le da igual atacar en fraccionamientos, colonias o rancherías.

Seguramente usted ya sabe de quién hablamos, exacto, el mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya, ese que cada año aparece y está peor que los gremlis o el matrix, se reproduce con el agua y cada vez que regresa lo hace recargado, con más complicaciones.

Recuerde que la humedad de las lluvias provoca que el mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya se manifieste, por lo tanto debemos tomar las medidas necesarias para que no se reproduzca.

Porque lo peor de todo es que los síntomas del coronavirus se le parecen mucho a los del dengue razón por la que debemos estar doblemente alertas, contra el COVID seguir atendiendo las recomendaciones de sana distancia, no salir de casa si no es necesario, utilizar cubrebocas, no asistir a reuniones con gran concentración de gente.

En el caso del dengue, zika y chinkungunya lavar cubetas, piletas, tinacos, cisternas, tapar todo recipiente que almacene agua, retirar cacharros donde se pueda acumular agua de lluvia, la prevención hace la diferencia.

En fin, la situación es que como si no tuviéramos ya bastante con el COVID19 el mosquito transmisor del dengue, zika y chinkungunya reaparece y debemos estar muy alertas pues el enemigo conocido está de regreso.