Es un buen momento para que los profesores de la educación pública, que están cerca de concluir el ciclo escolar

2019-202, le echen raya a los asuntos pendientes, en especial si se trata de dinero, porque una vez que salgan de

vacaciones de verano, poco podrán hacer para gestionar con las autoridades de la SEP que se pongan al corriente con ellos.

El dirigente de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Rigoberto Guevara Vázquez,

tiene la encomienda de sus representados, gestionar por todos los medios que se cumplan los beneficios a que tienen derecho y evitar que, cualquier tipo de contingencia que haya no sea pretexto para que el pago de las becas y los recursos que corresponden para la compra de lentes, por ejemplo, no se queden en el cajón del olvido.

En estas semana, las autoridades de Educación y desde luego del Sindicato, llevaron a cabo la entrega de estímulos a los maestros que tienen más de 30 años de servicio y que, debido a la pandemia de Covid19, no pudo llevarse a cabo el acto multitudinario que cada 15 de mayo se llevaba a cabo para reconocer la entrega de más de 30 años a los profesores en las aulas, mismo que lleva implícita una medalla y un buen cheque.

Como en todos los casos, eventos que deben de llevarse a cabo, porque preseas y recursos allí están, luego de su

tramitación ante las autoridades educativas, se hicieron con todas las precauciones marcadas por las autoridades de salud, ya que, nadie quiere que, por la violación de la sana distancia y el uso de la indumentaria especial, la

propagación del virus corona agrave más la situación epidemiológica en el país.

Para que negarlo, miles de trabajadores de la educación se quedaron con las ganas de acudir a los eventos de

reconocimiento por el Día del Maestro y la entrega de las preseas y los cheques a quienes cumplieron, 30, 40 y hasta más años al servicio de la educación pública de México.

La generalidad de ellos, querían que recibir de manos del Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, los reconocimiento, sin embargo, como cientos de actividades se quedaron en lo virtual y desde luego en la entrega programada, para no violar los acuerdos previsto por el Comité Estatal de Seguridad en Salud que opera en forma permanente para llevar a cabo la vigilancia sanitaria en Tamaulipas.

Para la gestión de los beneficios pendientes, queda un mes, así que, la gestión reclama un esfuerzo adicional y quizá hasta presión a la SEP, sobre todo porque están considerados dentro del presupuesto de egresos de este año, aprobado por los Diputados a fines del año pasado.

La otra razón para que el equipo de trabajo del maestro Guevara Vázquez presione, es que, el aumento salarial

logrado para el 15 de mayo pasado no fue aquello que esperaban los maestros, tiene su significado, porque al menos se rescató el impacto de la inflación, sin embargo, se quedó muy corto si se considera la expectativa que los hombres de gis y pizarrón esperaban para este 15 de mayo de 2020.

No lo dicen los profesores, pero, nunca vivieron la incertidumbre afrontada en los últimos casi dos años. Ni siquiera con la reforma educativa del sexenio pasado, en la cual se dio mucho peso a las evaluaciones de los profesores al grado que en su nombre se llevaron efectuaron movimientos huelguísticos que pusieron en riesgo las clases de los alumnos.

Porque los maestros son muy propios y hasta aguantadores, dejan de lado la manifestación de su incertidumbre y piensan que sus dirigentes sindicales podrán resolver sus necesidades, cuando en realidad desde la Secretaría de Educación Pública que tiene a su cargo el expriísta Esteban Moctezuma Barragán, se limitan muchas cosas para la educación, es más, al terminar el año lectivo en medio de la pandemia de Covid19, los maestros todavía no aciertan a decir en que consiste la nueva escuela mexicana, pese a que el nombre está apantallador, pero, trabajan con el mismo esquema del sexenio pasado.

Falta mucho para la evolución verdadera de los procesos educativos del sistema que busca establecer la

administración lópezobradorista, así que, arrancar el ciclo escolar 2020-2021, con el mismo esquema suena lógico, sobre todo, porque la emergencia sanitaria por Covid19, puso en otro contexto al desarrollo del ciclo escolar.

Los otros.

Además del Diputado Manuel Canales Bermea de Nuevo Laredo, también la Diputada Martha Patricia Palacios Corral de Valle Hermoso, dio positivo a la prueba del coronavirus

Los dos casos son asintomáticos, sin embargo, por asuntos de protocolo, tienen que quedarse en sus casas y evitar contacto con la población, hasta que haya pasado el tiempo suficiente para eliminar el factor. Tanto ella como él estarán en aislamiento domiciliario y bajo vigilancia médica.

Tienen la ventaja de que el Palacio Legislativo está en sanitización y que la actividades tanto en Comisiones

Legislativas como en el Pleno, están en calidad de suspendidas como consecuencia de que, la incidencia de casos

de personas que dan positivo a las pruebas practicadas tanto en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, como en uno particular autorizado por la Secretaría de Salud Federal se mantienen en un nivel alto.

A nivel nacional, este martes fueron tres mil 455 casos nuevos confirmados, el 25 de mayo un poco menos, dos mil 485 y el día 24, tres mil 329, muchos para un escenario en el cual, se deseaba que la curva de la que hablan los epidemiológicos se aplanara y con ello, la determinación de retorno a la actividad económica de los negocios se diera como algo normal.

En esto de reiniciar actividades, quizá sea un indicativo de que las cosas se mantiene complicadas el hecho de que La Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó un Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación mediante el cual, según su Artículo primero, se prorroga la suspensión de plazos en los asuntos tramitados ante las instancias judiciales, durante el período del primero o al 30 de junio de este año.

El anuncio debe de llevarse a cabo, para dejar sin efecto que corran los días hábiles contados para los asuntos en

litigio, de manera que, está previsto que se promuevan por la vía electrónica los escritos iniciales de todos los asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También se proseguirá el trámite solo por la vía electrónica de los asuntos regulados en la Ley de Amparo, de las

controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad.

El Acuerdo de la prorroga tiene todas las firmas de rigor y, si eso pasa en el Poder Judicial, podría ocurrir lo mismo en los Poderes Ejecutivo y Legislativo del país y de ahí bajar al nivel estatal o municipal.

La pandemia obliga y los ciudadanos mantenerse en casa, por ser la única manera de que los casos de coronavirus se puedan mitigar, de lo contrario las cifras de contagio y de fallecimiento crecerán de manera exponencial.