LAREDO, Texas, 11 de Mayo de 2020.- Un contrabando de dinero en efectivo con

destino a México y, otro, de marihuana, hacia los Estados Unidos fueron

interceptados en Laredo por agentes federales de los Estados Unidos.,

Primero, en la caseta de revisión de salida hacia México en el puente

internacional Puerta a las Américas revisaron un peatón y al revisar sus

pertenencias personales le descubrieron ocultos fajos de dólares que dieron un total

de 12 mil 31 dólares que no fueron declarados al Fisco federal.

La moneda fue incautada por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La segunda incautación ocurrió en puente Comercio Mundial cuando los

oficiales de CBP asignados a la instalación de carga encontraron un tractor y un

remolque vacío que llegaban de México.

El remolque Ford Sterling, modelo 1998, fue remitido para una inspección del

sistema de imagen canina y no intrusiva, lo que resultó en el descubrimiento de 341

paquetes que contenían más de media tonelada de marihuana oculta dentro del

remolque.

CBP confiscó los narcóticos por un valor estimado de 241 mil 7 dólares.

Los narcóticos y la moneda no declarada tienen un valor combinado estimado

de 253 mil 38 dólares.

«CBP tiene muchas estrategias de aplicación y nuestros oficiales harán todo

lo posible para evitar que el contrabando ilícito sea importado y exportado de

nuestro país y afecte a nuestras comunidades», dijo el director de Aduanas en

Laredo, Gregory Alvarez.

Los casos fueron entregados a agentes especiales de Inmigración y Control

de Aduanas e Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE-HSI) de Estados Unidos

para una mayor investigación. [