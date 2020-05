La presión del gobierno y las empresas

gringas al gobierno de México para que

reabriera la actividad económica frenada por la

pandemia de coronavirus fructifico, y por eso se

dan ya los pasos necesarios para que en

nuestro país funcionen principalmente todas

aquellas que tienen relación con las de Estados

Unidos.

Y aunque a nivel nacional se hizo el anuncio

éste miércoles en los estados serán los

gobernadores los que digan la última palabra, y

no todos están de acuerdo en la reapertura

porque consideran la decisión como peligrosa e

irresponsable.

De ahí que empieza a relajarse la disciplina

impuesta para frenar la enfermedad que ha

causado ya miles de casos y defunciones en

nuestro país, y millones en el mundo.

Habrá que ver el comportamiento de la

epidemia a partir del lunes, pero si es de

reconocerse la actitud asumida por varios

gobernadores incluyendo el de Tamaulipas, que

no quieren cargar con la responsabilidad de

mas contagios y muertes por Covid-19, tan solo

por el hecho de hacer las cosas

precipitadamente.

Claro que habrá gobernantes estatales que se

sumen a la decisión del gobierno federal, por

compromisos de alguna índole o por la

convicción de que es lo correcto, pero el tiempo

será el que aclare las cosas y se espera que sea

para bien y no empeore la crisis sanitaria que

hoy se confronta.

Por lo pronto los gobernadores que definirán

lo que se hará en sus entidades federativas son

el de Baja California Sur Carlos Mendoza Davis,

Chihuahua Javier Corral Jurado, Durango José

Rosas Aispuro, Guanajuato Diego Sinhue

Rodríguez, Querétaro Francisco Domínguez,

Quintana Roo Carlos Joaquín González,

Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, y

Yucatán Mauricio Vila Dosal, y todos coinciden

en que la salud y la vida de las personas es

primero, antes de reactivar las actividades.

bladijoch@hotmail.com