Cd. Victoria, Tamaulipas (5 de mayo de 2020).- Por no respetar una señal de alto, el conductor de un automóvil lo estrello contra otro que acabó trepado en un camellón.

Los hechos sucedieron en el Nueve bulevar López Mateos del fraccionamiento Valle de Aguayo, lugar a donde acudieron peritos de Tránsito Municipal para tomar conocimiento.

Como responsable fue señalado el chofer de un automóvil Nissan tipo Tsuru modelo 2014 que se desplazaba en sentido de sur a norte sobre la calle Nueve.

Al llegar al cruce con López Mateos el chofer no hace el alto correspondiente e impacta en la parte lateral a otro vehículo de la misma marca pero Platina modelo 2004.

Dicha unidad se desplazaba en dirección de Poniente a oriente y al impacto acabó subiéndose al camellón central.

Automovilistas que pasaban por el lugar se encargaron de dar aviso al número de emergencias 911.

Por fortuna no hubo personas lesionadas solamente daños materiales estimados por el perito vial en los diez mil pesos.