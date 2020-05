‘La energía limpia no es barata, es cara porque se tiene que consumir de

inmediato; cuando hay aire, se consume de manera inmediata y cuando hay sol; y

cuando no hay tiene que ser sustituida por el apoyo de las otras fuentes de

energía» Manuel Bartlett Director de CFE.

Anteriormente el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que “la CFE

era una empresa exitosa, abastecía a todo el país, pero ahora solo genera la

mitad de lo que se consume, mientras que empresas particulares son las que

abastecen, con costos muy elevados”.

Para muestra un botón al cierre de septiembre 2019, la empresa productiva

subsidiaria CFE Generación V pagó por el megawatt hora (MWh) generado en

centrales eólicas en promedio 1 mil 568 pesos, mientras que por el MWh

producido en centrales de ciclo combinado de la CFE solo fueron 820 pesos, en

promedio.

México sigue dando prioridad a los combustibles fósiles; 75 por ciento de toda la

producción nacional de energía eléctrica proviene del gas, carbón y petróleo; 17

por ciento de las renovables, y 6 por ciento de energías limpias, de acuerdo con el

último Reporte de Avances de Energías Limpias 2018 de la Secretaría de Energía.

Hay versiones encontradas sobre los costos porque se habla que hay productores

independientes de energía con generadores de última generación que pueden

producir a un costo de 17.5 dólares por MWh , sin embargo conocemos la función

del particular es maximizar su ganancia por lo que nunca reflejará ese costo en el

consumidor y obliga a CFE a suministrar y suplir sus deficiencias, amparados en

contratos leoninos a largo plazo que no contemplaron el avance de la tecnología.

Esta política de suspender la participación de los particulares como generadores

de energía eléctrica tiene que ver con los amarres de contratos a largo plazo

concertados en 2015 en zonas de Oaxaca (la ventosa) donde son caros y las

empresas participantes ya aceptaron sentarse a negociar como sucedió con los

ductos.

Lo cierto es que hay mucha información en las redes denostando este decreto

presidencial, llegando a los amparos y 7 gobernadores que en vez de dedicarse a

gobernar se dedican de tiempo completo a la grilla partidista, mucho

desconocimiento sobre este asunto porque sólo hablan de lo ambiental y de la

posible contaminación de usar combustóleo azufroso.

Sólo externan pestes mas no hablan que hay evaporadores modernos que

evitarán contaminar y convertirían las emisiones contaminantes en energía

eléctrica, máxime que nos sobra combustóleo que nadie compra y puede abaratar

costos de la energía eléctrica de las mas caras del mundo.

Sin embargo hay dos situaciones que confluyen en esta problemática tan errónea

no contemplada por los gobiernos irresponsables que firmaron contratos de

exclusividad a largo plazo olvidando el desarrollo tecnológico futuro que abarataría

los costes, algo así como si usted se compromete a comprar la producción futura

de celulares a costos de ahora sin considerar el avance tecnológico o sin

considerar que en el mercado en 5 años esos celulares ya estarán obsoletos.

El argumento principal para dejar fuera de participación al sector privado en este

rubro se debe El 29 de abril, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace),

operador de la red eléctrica, emitió un acuerdo en el que explica que durante esta

emergencia pandémica se dieron fallas en la red eléctrica nacional y que la

generación intermitente de las centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas afectan

la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

Es debido a ello la suspensión de las pruebas pre operativas y las autorizaciones

de nuevas centrales, es decir cerró la puerta a las renovables, las ya en operación

se sujetarán a renegociaciones para establecer avances tecnológicos y

abaratamiento de costos a precios internacionales y eliminar los de mercado

cautivo.

Por ello no procede la campaña orquestada por los 7 gobernadores rebecos y las

carretadas de recursos pagados en una campaña de desprestigio presidencial,

aparte poco se menciona las irrisorias cantidades pagadas a los dueños de

predios de regiones pobres del sureste ejemplo:

Para el columnista Roberto Garduño de la Jornada “en México, la empresa

española Iberdrola (una de las consentidas por Felipe Calderón Hinojosa) obtuvo

en su parque eólico Bii Nee Stipa ganancia bruta por 7 millones 148 mil dólares, y

pagó por arrendamiento 0.025 por ciento, equivalente a 23 mil 600 pesos”.

Caso contrario, y quizá único en el país, es el del parque eólico La Mata-La

Ventosa, de la empresa francesa Energie Nouvelle, que obtuvo un ingreso bruto

anual de 27 millones 957 mil euros (equivalente a 480 millones de pesos), y pagó

3.8 por ciento por el valor de la tierra, algo así como 16 millones 300 mil pesos”.

Lo cierto es que se siguió el mismo esquema neoliberal de favorecer a los

inversionistas extranjeros en detrimento del campo y de los connacionales, por ello

causa escozor el derrotero que siguen los 7 gobernadores al ponerse a favor de

los inversionistas extranjeros en contra de los intereses nacionales.

Es importante seguir de cerca este tipo de acciones gubernamentales de un

gobierno que vela por el interés nacional, la información es verificable amable

lector, “que no le digan que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten” reza un

slogan de ventas, buen provecho.