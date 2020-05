Toda enfermedad y toda muerte, es lamentable, importante, indeseable y única,

independientemente de la edad avanzada de la persona, de si tiene una condición

de discapacidad, de su estado terminal, de su pertenencia a determinado grupo

social, de su número, de si la industria farmacéutica tiene el medicamento para

paliarla o curarla, de si su costo no resulta un buen negocio, de si por la imagen

social de la enfermedad no resulta popular para los gobiernos combatirla, o por

cualquier otra razón que podamos identificar o imaginar.

Cada una de ellas tiene la mayor importancia, simplemente porque se trata de

personas que sufren y que tiene una vida humana que no puede tasarse con

ningún criterio del mercado o del poder.

Por eso resulta extraño e incómodo, que algunas entidades de salud internacionales

públicas y privadas etiqueten a algunas enfermedades como “raras”, solo porque

tienen una muy baja prevalencia (menos de 5 casos por cada 10 000 personas).

La Organización Mundial de la Salud estima que en este grupo de se encuentran

hasta 7000 padecimientos, que afectan al 7% de la población mundial, lo que

equivale a una cifra nada desdeñable de 3 millones de enfermos.

Para estas enfermedades que pueden estar relacionadas a malformaciones

congénitas, alteraciones o disfunciones endócrinas, nutricionales, metabólicas o

de otro tipo, el diagnóstico y el tratamiento es muy complicado, porque al invertirse

poco en su investigación se sabe poco, dejando prácticamente a los enfermos y

sus familias en el desamparo y la impotencia.

Otro grupo incómodo de enfermedades, son las llamadas “abandonadas”,

“desatendidas” u “olvidadas”, que por afectar principalmente a las naciones,

pueblos y personas más pobres del mundo, ubicados en zonas tropicales, reciben

poca o nula atención. La gran mayoría de estos padecimientos (el 85%) son

causados por parásitos, virus trasmitidos por animales, que afectan principalmente

a los niños, dejándoles secuelas que alimentan el circulo vicioso de pobreza y

enfermedad, Son más de 18 enfermedades para los que sí existe cura, que

generalmente es de bajo costo. Los afectados son alrededor de mil millones de

personas, sin embargo parece no resultar interesante y obligado erradicarlas de

los pueblos pobres de la tierra de África, Asia y América.

Finalmente otro grupo de enfermedades para las que es escaso el interés (y por lo

tanto de la inversión) de la sociedad, de los gobiernos, de los organismos

internacionales y de la industria de la salud, son las conocidas como “de difícil

diagnóstico”. Entre estas están la enfermedad celiaca, la enfermedad de Lyme, la

fibromialgia, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, las enfermedades

neuromotoras como la esclerosis múltiple.

La lucha por hacer visibles estas enfermedades “raras”, “abandonadas” o “difíciles”

se sostiene principalmente por el espíritu indoblegable de enfermos, familias,

profesionales de la salud con verdadera vocación, e instituciones y organismos

con profundo compromiso social y ético, que se niegan a pasar de lado y seguir de

frente cuando un ser humano sufre y se aferra a la esperanza de un alivio o cura

para su padecimiento y de lograr una vida digna de ser vivida.

Recursos hay, solo basta que alguna de esas enfermedades amenacen o afecten

a personas, grupo sociales o naciones ricas y poderosas, para que entonces se

prendan los focos rojos y todo el interés mundial, el caudal de dinero, los centros

de alta investigación y toda actividad económica, social y política, aplique sus

enormes recursos a encontrar la cura y dar la atención que sea necesaria.

La respuesta mundial y en cada nación de la tierra, a la pandemia causada por el

coronavirus SARS CoVID-2, nos está demostrando que no hay razón política,

económica y ética para que sigan existiendo enfermedades raras, abandonadas o

difíciles. Que la solución para ellas siempre ha estado a la mano, solo es cuestión

de que todos, sobre todo los dueños del poder y del dinero en el mundo, hagan

por lo más pobres, los más vulnerables y los que sufren solos ante su enfermedad,

lo que harías si se tratará de sus seres queridos o de ellos mismos.

Por esta razón, este 27 de mayo Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, en medio

del panorama aún difícil de la pandemia por COVID-19, surge una luz de

esperanza de que, en la etapa post-pandemia, la nueva normalidad para el mundo

y para nuestro país, incluya el compromiso, no solo de prevenir la emergencia

sanitaria de otro coronavirus, sino que además se erradique la indiferencia y el

egoísmo que ha permitido la existencia de las enfermedades raras, olvidadas y

difíciles.

Si no es por solidaridad humana, por lo menos que sea por interés propio, porque

en el mundo global en que vivimos, podría ocurrir que alguno, de los mil millones

de pobres que lo habitan, enfermos e infectados por diversos agentes biológicos,

pueda surgir una o varias futuras pandemias. Está muy claro entonces, que en

este siglo XXI, la seguridad y la salud global no serán sólidas y sostenibles,

mientras persistan grupos de población excluidos y olvidados.