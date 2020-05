Ciudad Victoria, Tamaulipas, 24 de Mayo de 2020.- Un grupo de 7 personas, fueron detenidas en el municipio

de Villa de Casas, Tamaulipas tras realizar actividades de cacería ilegal o furtiva de la

Paloma Ala Blanca a unos kilómetros del santuario más grande del continente.

Las personas habían sacrificado cientos aves y fueron detectados tras un reporte

ciudadano que advertía de personas realizando detonaciones de arma de fuego en la

zona urbana del municipio.

Actualmente, el calendario cinegético de Tamaulipas no contempla permiso para la caza

de paloma ala blanca, y la Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas tampoco

está emitiendo permisos de cacería ante la contingencia sanitaria por el Covid-19.

Los Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de

Tamaulipas, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública,

detuvieron a Gonzalo “G”, Alejandro “C”, Braulio “R”, José Cliofas “R”, Juan René “M”,

Marin ”L” y Miguel “G” por realizar acciones de caza de paloma alas blancas de manera

furtiva.

Los detenidos llegaron en grupo, 2 eran del Estado de México, 1 de la Ciudad de México,

2 de San Luis Potosí y 2 más que eran los guías en la entidad.

Tamaulipas cuenta con el área protegida de reproducción de Paloma Ala Blanca más

grande de Latinoamérica ubicada en el municipio de Abasolo, Tamaulipas muy cerca de

donde realizaban la caza indiscriminada de las aves, la cual tiene su temporada

cinegética hasta después del 20 de agosto.

Esta paloma viaja desde Estados Unidos hasta Costa Rica a pasar el invierno y de

regreso, escoge a Tamaulipas como su área de reproducción en una superficie protegida

que consta de 21 mil hectáreas.

De acuerdo al reporte de la Comisión de Parques y Biodiversidad, por cada ave

sacrificada se contabilizan dos palomas más, porque actualmente están en periodo de

anidación. Su conservación es imprescindible para alcanzar un aprovechamiento

ecológico.

Es de mencionar que el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Comisión de

Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, realiza un monitoreo de manera sistemática,

promoviendo la participación de los tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y

Municipal, así como de Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) e Instituciones de

Educación Superior Nacionales y Extranjeras, a fin de cuidar la conservación y no poner

en riesgo a la especie.

A los detenidos se les aseguraron 4 escopetas, cartuchos, así como tres hieleras con

carne de las aves sacrificadas, y fueron puestos a disposición del Ministerio Público

Federal, que en breve determinara su situación jurídica.

De ser encontrados culpables, los detenidos podrían ser condenados al pago de una

multa de hasta 6 millones 516 mil pesos.

Con acciones como esta, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas

refrenda su compromiso de atender los reportes ciudadanos y actuar para evitar daños a

la biodiversidad y la fauna del estado que se causan con la caza irracional y la

transgresión a la veda establecida para su protección.