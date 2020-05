NUEVO LAREDO, Tam., 2 de mayo.- Las acciones y programas que lleva a

cabo el gobierno municipal, encabezado por Enrique Rivas, para enfrentar el

Coronavirus, tras destacar en el país, llamaron la atención de la comunidad

internacional, por lo que la prensa extranjera visitó Nuevo Laredo y entrevistó al

alcalde en relación con el trabajo que hace al lado de la sociedad para proteger a la

población.

A la enviada del periódico El País, de España, quien realiza el reportaje

seriado ‘La frontera ante el coronavirus’, el alcalde destacó cómo Nuevo Laredo y

Tamaulipas, junto con Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Sonora adelantaron la

prevención antes de que el gobierno federal empezara a actuar.

Con medidas “restrictivas, prohibición de celebraciones y clausurado de

escuelas antes de la fecha indicada, porque esto mata, no es un juego”, dijo Rivas

Cuéllar.

El País enumeró las principales de estas medidas: desinfección de

hospitales, taxis, autobuses, instalación en puntos estratégicos de cabinas

sanitizantes, acuerdo con los restaurantes para llevar comida a domicilio, uso

obligatorio de cubrebocas. Además, el municipio exige la sana distancia y sobre

todo el quedarse en casa.

“Es cierto, esto nos ha cambiado la vida, el programa político, y deberemos

actuar de forma constante”, agregó el edil.

El Presidente Municipal subrayó también la segunda prioridad ante la

pandemia. El propósito es que “la reactivación económica sea mejor en esta zona

(región de los Dos Laredos). Hay que lograr que el comercio sobreviva”.

Manifestó además su postura por la movilidad de las y los ciudadanos entre

ambas fronteras.

“Debe reducirse, pero no puede extinguirse, por eso a los ciudadanos (de

Laredo, Texas) no les decimos que no vengan, sino que no vengan tanto”.

El edil aclaró que el libre tránsito de personas en Nuevo Laredo, hasta hoy,

no se puede impedir.

“No se puede prohibir, no hay un cierre, sí un exhorto a la población para que

transite lo menos posible”,

Nuevo Laredo y Wuhan, la ciudad china donde se originó el Coronavirus,

están hermanadas desde 2012, reseñó El País en el texto publicado la semana

pasada.

La ubicación de Nuevo Laredo “es un eje inmejorable para el transporte de

mercancías que llegan en línea recta hasta el puerto de Houston, un nódulo

comercial de primer orden en Estados Unidos. Por Nuevo Laredo sale buena parte

de la producción industrial, manufacturada y agrícola de México. El tránsito de

tráilers no ha sido vetado y tampoco se deja caer la economía local”, añadió.

“Ya lo dijo Ming Xu, el ‘Embajador de la amistad’ llegado de Wuhan en 2012

para buscar la hermandad con Nuevo Laredo: esta ciudad ‘tiene una posición muy

brillante en la economía, industria y logística de México’”, concluyó la publicación.