NUEVO LAREDO, Tamaulipas, 14 de Mayo de 2020.-.- En un abierto desafío a las recomendaciones de las

autoridades federales de que en esta temporada de emergencia sanitaria ninguna

empresa desocupe a su personal, la empresa Modine de esta frontera realizó el

segundo despido masivo de empleados; en esta ocasión fueron poco más de 50

trabajadores que en forma sorpresiva fueron liquidados.

Este miércoles por la tarde, un grupo de empleados manifestaron su molestia

por esta situación, toda vez que hace unos días habían escuchado una información

engañosa de que esa empresa iba a normalizar sus actividades y hoy se toparon

con la noticia de que pasaran a la oficina de Recursos Humanos a firmar su

liquidación respectiva.

El primer despido masivo que realizó la empresa fue a mediados de abril, en

detrimento de 30 empleados.

Esta vez, la dirigencia del SNI procederá a recabar las denuncias del grupo

de empleados despedidos, toda vez que existen visos de que se trate de una

marcada discriminación, tan sólo porque hay trabajadores que simpatizan con dicho

sindicato.

“A nosotros nos preocupa que las empresas despidan gente, porque en estos

momentos es difícil que puedan conseguir otro trabajo, pero lo que más lamentamos

es que el sindicato que debe defenderlos no lo hace, por eso nosotros vamos a

proceder a analizar cada situación y ofrecerles la asesoría legal que corresponda,

con nosotros todos tienen las puertas abiertas”, dijo al respecto Santos Francisco

Hernández Aguilar, dirigente del SNI.

INTERVENCION DEL SNI ANTE LA ST, SURTIO EFECTO

Una de las empleadas afectadas, Verónica López, mencionó que la causa de

estos nuevos despidos es que la Secretaría del Trabajo entró en defensa de los

trabajadores para que recibieran un trato más justo.

“Lo que nos dijeron es que ya no pueden sostener a las personas que están

enviando a descansar, les estaban dando un sueldo abajo del mínimo y como

ahorita los obligaron a dar un poquito más del sueldo, dijeron que ya no pueden

solventarlas y empezaron a liquidar”, señaló.

Dijo que como empleados no les convenía ser liquidados en este momento,

porque por la pandemia, tendrán que hacer uso de ese dinero.

Otro trabajador, José Zárate, se refirió a las declaraciones engañosas que

escucharon hace unos días, de que algunas empresas iban a volver a trabajar, pero

sin despidos.

“Estamos inconformes por la forma en que nos liquidaron, porque los

representantes sindicales en esa empresa habían dicho que no iban a liquidar, al

contrario, se contradijeron, el problema es que ahorita con la pandemia no es fácil

encontrar trabajo, y veo muy difícil que nos vuelvan a recontratar, supuestamente

tengo entendido que van a ser despedidos unos 450 trabajadores”, indicó.

VIGILARA SNI LIQUIDACIONES JUSTAS

Héctor de la Cruz Núñez, subsecretario del Trabajo de SNI, mencionó que se

mantendrán vigilantes de que las liquidaciones sean justas y apegadas a derecho.

“El Sindicato Nacional de Infraestructura va a estar cercano a la gente, vamos

a apoyarlos al cien por ciento y exigirle a las empresas que cumplan con todos los

requisitos de ley entre sus empleados”, indicó.

Hace un llamado a todos los trabajadores que sean despedidos en esta

temporada, a que se acerquen al SNI y recibirán asesoría jurídica totalmente

gratuita.