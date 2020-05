Será desdén o temor/

lo que 4T transpira;/

por dictadura suspira/

se evidencia sin pudor…

Son 20 gobernadores

que han sido ignorados

no han sido escuchados

y eso no son rumores…

El presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

(AMLO), ha pintado una gruesa raya entre la Cuarta Transformación y

los gobernadores del país.

Salvo las giras que el líder nacional ha realizado por diversos estados,

tal parece que se ha refugiado en una burbuja plástica a la que no

permite que ningún mandatario estatal entre.

Al jefe de la política nacional, LÓPEZ OBRADOR, no le ha interesado

en lo absoluto tener un acercamiento real, un diálogo abierto, con los

gobernadores “en grupito” en medio de esta pandemia.

Hasta el momento son dos decenas (más o menos) de mandatarios

estatales que han solicitado la revisión del llamado “pacto fiscal” sin

obtener respuesta de Palacio Nacional. Puro desdén.

En medio de esta crisis sanitaria, que está muy lejos de detenerse, los

mandatarios también solicitaron audiencia con el Presidente sin ser

escuchados. Desde mediados de marzo a la fecha continúa el desdén.

Por ello la pregunta obligada es: ¿Desdeña o teme el mandatario

nacional a los gobernadores…? Cualquiera que sea la respuesta del

presidente LÓPEZ OBRADOR debería preocuparnos.

Si el Mandatario mexicano desdeña a los gobernadores, como para no

reunirse con ellos y buscar acuerdos para favorecer a todos los

mexicanos, es sumamente grave.

Por el contrario, si LÓPEZ OBRADOR le “teme” a los gobernadores es

todavía peor; porque se estaría ante un grave caso de “delirio de

persecución” que en nada contribuiría a la gobernabilidad del país.

Causa sorpresa el “nuevo orden nacional” implementado por el

Presidente de México de marcar una “sana distancia” entre Palacio

Nacional y los mandatarios estatales.

No se trata de compartir el poder, se trata de dialogar en busca de

consensos que permitan la reducción de la violencia y la activación de

la economía, dos rubros en donde nuestro país está muy lastimado y

por ello son de suma importancia encontrar una solución.

La manera en que LÓPEZ OBRADOR ha pintado su raya con los

gobernadores, acelera el desánimo entre los mandatarios estatales y

provoca un intento “light” de separatismo.

Es decir que aviva la hoguera en donde se cocina el proyecto de crear

“otra república” dentro de la República… México no está preparado para

otra revolución… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- En el seno de la Cuarta Transformación se

preguntan sobre ¿quién filtró (con pelos y señales) los negocios

inmobiliarios de MANUEL BARTLETT DÍAZ, hoy director de la

Comisión Federal de Electricidad…? También se preguntan ¿de qué

tamaño es el compromiso que tiene el presidente ANDRÉS MANUEL

LÓPEZ OBRADOR para sostenerlo a pesar de la “fama” de BARTLETT

y la fallida compra de los ventiladores chafas a través de su hijo LEÓN

MANUEL…? Algunas pistas apuntan hacia la “vieja guardia” del Partido

Revolucionario Institucional, organismo político del que presuntamente

BARTLETT DÍAZ se alejó hace muchos años… Al parecer desde un

reducido sector del PRI, que no están de acuerdo con la forma “pasiva”

en que ALEJANDRO MORENO dirige el Comité Ejecutivo, están

empeñados —muy empeñados— en meterle presión a la Cuarta

Transformación, intentando hacer caer a BARTLETT… ¿Será…?

~~¿Y EL BONO?, PREGUNTAN EN SALUD.– El llamado “Bono Covid”,

un bono especial que sería extra de la compensación y que podría ser

hasta de un 20 por ciento del sueldo que perciben los trabajadores de

Salud que están en las áreas de atención a “pacientes Covid”, al parecer

sigue siendo “selectivo” pues no les llega a todos. Hasta el cierre de esa

colaboración muchos trabajadores de Salud no lo “habían visto”…

Según versiones de algunos trabajadores, el Gobierno del Estado había

presuntamente aprobado la entrega del bono “a todos”, desde médicos,

enfermeras hasta intendentes, pasando por administrativos,

nutriólogos, cocineras o similares… Por ello causa sorpresa y sospecha

que no todos están recibiéndolo… ¡Ay ojón!

~~PIDEN BOZAL PARA RAMÍREZ CUÉLLAR.– Quienes impulsaron

que ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR fuera el dirigente “provisional” del

Movimiento de Regeneración Nacional ya se arrepienten y piden que le

pongan un bozal o mínimo un cubre-bocas… La propuesta de que el

llamado Inegi fuera un censor de la riqueza de los mexicanos, fue una

de tantas ridiculeces (puntadas, dirían las abuelas) de RAMÍREZ por

acaparar reflectores. En contraparte sólo recibió desprecio por parte del

presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, lo que ya debería

preocupar a BERTHA LUJÁN, pues su “ahijado” RAMÍREZ

prácticamente abre la boca sólo para defecarla… De seguir así le va a

echar a perder los planes a doña BERTHA… ¡Ay ojón!

~~ÁGORA~~

DICEN QUE LA ESPERANZA es lo último que muere y en medio de

esta pandemia mundial, el género humano está por medir la “calidad”

de su esperanza… Las autoridades de todos los niveles del país han

venido modificando las fechas en que se levantará este sano

distanciamiento; la población, por su parte, perfila las fechas en que

volveremos a reunirnos (como familia ampliada) entorno a un asador, la

mesa del comedor o sentarnos frente a un televisor… Seguimos

haciendo planes para “cuando todo esto pase” y eso, mi único y querido

lector, se llama esperanza… Para fines de este año podría llegar una

vacuna contra el Covid-19, lo acaban de anunciar y eso se llama

esperanza… El género humano no ha perdido la esperanza de que las

cosas mejoren aunque no sabemos cuándo y eso mantiene todavía

girando a este mundo… La esperanza muere al último, pero en medio

de esta pandemia la esperanza no tiene permiso de morir… Hasta

mañana…