Ayer se celebró el día del estudiante, y esto nos trae a la mente gratos

momentos, no solo cuando la escribidora estuve en las aulas, sino

cuando precisamente en esas mismas aulas conocí a muchos de

quienes fueron mis alumnos, me refiero a los estudiantes de leyes.

Cuando estudiante su servidora, por cierto de universidades públicas,

recuerdo, cómo olvidarlo el hecho de salir muy temprano de casa, a

eso de las 5:30 por la mañana, abordando diariamente por años el

transporte público y estar en punto de las 7:00 a.m., invariablemente

en mi pupitre.

Así es, “lloviera, tronara o relampagueara”, ahí quería estar y ahí

estaba, desde el pupitre, contemplando con suma atención las clases

de lo que sería mi carrera de derecho.

A decir verdad, apenas «dieciochera», y dado que en mi caso, se me

había inculcado de siempre que estudiar sería la oportunidad perfecta

para “salir adelante” así que con empeño desde mi mesa bancos sabía

que estaría gestionando mi propio porvenir.

Luego, aquéllos mismos pupitres, con el transcurso del tiempo los

vería desde el escritorio, siendo testigo de la jovial sonrisa de los

nuevos estudiantes, que tras el paso de los años, los pupitres eran

exactamente los mismos, con la diferencia de que quien escribe ya no

era la estudiante sino mentora de muchos de los estudiantes.

¿A qué viene dicha remembranza? Muy simple, motivar a los jóvenes

de ahora, a que apuesten por el estudio y la preparación como camino

para la superación, el desarrollo personal, pero sobre todo haciendo

de esto la vía para mejorar como individuos, en lugar de tomar

caminos que de pronto resultan atractivos, pero que a la postre,

conducen por senderos de soledad y muerte.

Si estimados lectores, me refiero a los niños y jóvenes que ven en la

delincuencia organizada, una posibilidad de salir de la miseria, a los

que cual carne de cañón, les arrebatan el futuro y sus sueños para

hacer de ellos una fábrica de delincuentes.

Por eso, quienes hoy son estudiantes, deben saber que todo esfuerzo

y sacrificio tiene sus grandes recompensas, deben saber también que

la sociedad los necesita profesionistas éticos, y comprometidos a

través de la ciencia, de la tecnología, de las artes, del mundo del

derecho, de la filosofía, de la educación, la medicina, del periodismo,

de las humanidades, de cualquiera de las ramas y disciplinas del

conocimiento; seres humanos dispuestos a servir y contribuir con los

retos de nuestro tiempo.

Y lo estamos viviendo ahora con la pandemia que ha azotado a

México y el mundo, donde además de solidaridad y fraternidad, se

requiere de los ´mejores cuadros´ para salir adelante. Tanto de los

médicos y enfermeras, que a diario nos dan ejemplo de servicio,

precisamente por lo que ellos en algún momento estudiaron que fue el

campo de la salud y la medicina.

Nos damos cuenta, entonces que desde el pupitre, todo bien es

posible; por ende, estimulemos a nuestros chavos y niños a honrar el

hecho de ser estudiantes y, a que anclen sus sueños y construyan su

futuro desde el único lugar que les garantizara el verdadero éxito:

Desde el pupitre.

La autora es Máster en Derecho Público, Egresada de UAT- UANL. Abogada, Catedrática,

Escritora y Conferencista. Fundadora de Vive Mejor Ciudadano A.C.