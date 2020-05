Hay preocupación en el Gobierno Municipal neolaredense por el anuncio de

los morenistas de desaparecer el Fondo para Desastres Naturales (FONDEN).

A la fecha el monto asciende a 10 millones de pesos, de los que ha tenido

que echar mano el alcalde Enrique Rivas Cuellar para hacer frente a la pandemia

del Cocvis-19.

La Cuarta Transformación pretende una bolsa de 91 mil millones de pesos

por la desaparición de 44 Fideicomisos.

Y es que la Federación dejo huérfanos, financieramente hablando, a los

estados y municipios para enfrentar la pandemia.

Vamos por partes.

Morena en la Cámara de Diputados pretende desaparecer el Fondo de

Desastres Naturales (Fonden), que fue creado a finales de los años 90 y que ha

servido como un mecanismo presupuestario para apoyar oportunamente la

rehabilitación de la infraestructura federal y estatal dañada por cualquier desastre

natural.

La iniciativa, que fue presentada ante la Comisión Permanente del Congreso

de la Unión, fue firmada por el coordinador de Morena en San Lázaro, Mario

Delgado, así como por otros 10 diputados, y busca desaparecer 44 fideicomisos con

el objetivo de redirigir recursos para la atención de la pandemia generada por el

Covid-19.

René Juárez dijo que pretender eliminar el Fonden es un acto irresponsable.

Morena pretende eliminar el Fonden.

Ya sabemos, México está altamente expuesto a fenómenos geológicos e

hidrometeorológicos.

Sin un sistema de protección y sin mecanismos de financiamiento y

aseguramiento sufriremos para atender estas contingencias», aseguró Fernando

Galindo.

Verónica Juárez dijo que en lugar de recurrir a otras medidas para obtener

recursos ante la crisis económica la 4T está dispuesta a desfondar políticas públicas

para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el

fondo de desastres naturales, el desarrollo agropecuario, ciencia, tecnología e

innovación; deporte, la cinematografía y el pago a los ex-braseros.

En San Lázaro circula un documento firmado por legisladores de todos los

partidos políticos, en el cual la Junta de Coordinación Política de la Cámara de

Diputados demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador reponer los

fideicomisos de apoyo a la ciencia y la tecnología (…)Entre los inconformes

sobresale Guillermo del Toro, el director de cine postulado al Oscar

Por lo pronto, lograron que Fidecine permanezca en la ley.

Se abre una mesa de trabajo para fortalecer la Cinematografía en México y

se respetarán los acuerdos y compromisos del Imcine, informó Sergio Mayer tras la

reunión con Mario Delgado para hablar sobre la iniciativa de Morena de derogar el

Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), fideicomiso que ha impulsado el

desarrollo de más de 220 películas en 18 años.

PUENTE.- El Fideicomiso del puente internacional Comercio Mundial envió

a los medios neolaredenses donde confirma que opera con todo normalidad el

puente internacional Comercio Mundial, por donde transitan diariamente unos 15

mil camiones cargueros con mercancías mexicanas de exportación e importación a

os Estados Unidos.

Resulta que con la tormenta que azotó a la región, este jueves.

“Por medio de la presente se informa que después de esta tormenta la

ADUANA de Nuevo Laredo y el Fideicomiso del Puente Internacional Nuevo Laredo

III no presentan daño alguno y se encuentran laborando normalmente”, dice el

comunicado.

Y es que los oficiosos hicieron circular en redes sociales una “Fake News”

donde se hablaba de un daño severo a las instalaciones de ese cruce terrestre.

Y se mostraban fotografías.

Resulta que esa nota data de tres años atrás, cuando pegó una especie de

tornado.

La nota está firmada por Agustín García Arredondo quien en ese tiempo

colaborado con la Revista Sin Frontera Magazine y actualmente es el Director de

Comunicación Social de Nuevo Laredo.

Aclarado el asunto.

RICOS.- Frente a la propuesta del líder de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar,

de medir la riqueza para incrementar impuestos, el diputado morenista Porfirio

Muñoz Ledo advirtió que el Gobierno no puede convertirse en cazador de ricos.

Llamó a sus compañeros de partido a no ponerle el título de neoliberal a todo lo que

no les gusta, porque es desconocer su significado.

. …Y PUNTO.

