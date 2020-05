CDMX, México, 21 de Mayo 2020. La exvelocista y ahora directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Guevara, así como al menos seis funcionarios más del organismo que dirige, fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República por el delito de extorsión.

La empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S.A. de C.V. interpuso ante la FGR la denuncia. Se les acusa de posible asociación delictuosa, cohecho, simular licitaciones, falsificación de documentos y lo que resulte.

La medallista olímpica también es acusada por pedir sobornos a dicha empresa a cambio de asignarle de manera directa el contrato de «Suministros de Alimentos para Deportistas y Entrenadores».

Dicha denuncia se presentó la tarde del miércoles y será turnada a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.

En días pasados Guevara aseguró en entrevista, que está tranquila y que en su momento se ocupará del asunto, toda vez que no contaba con alguna notificación oficial.

«La verdad no tengo una postura en particular porque es totalmente difamatorio lo dicho y los argumentos que hacen ahí. El motivo de esa demanda es la desaparición de una persona y pues sale a relucir mi nombre ahí. No tengo un punto de vista, toda vez que ni conozco a las personas», mencionó.