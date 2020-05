Se duelen en la entidad/

al perder a la “madrina”/

y morenos hacen “muina”/

al conocer la verdad…

Yedickol está en la mira/

le van a cobrar facturas/

y la dejarían a oscuras/

si AMLO apoyo retira…

El 12 de diciembre del 2017, una fecha simbólica para la mayoría de los mexicanos por la Virgen de Guadalupe, YEIDCKOL POLEVNSKY tomó las riendas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En su calidad de Secretaría General, pasó a mover los hilos del partido tras la “renuncia” de su dirigente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, quien se fue de candidato presidencial.

De la noche a la mañana YEIDCKOL convirtió a Morena en su particular “fuente inagotable” de recursos a través de la “compra/venta” de candidaturas.

Al interior de Morena en Tamaulipas, se sigue acusando a YEIDCKOL POLEVSKY de haber “prostituido” al partido en las pasadas elecciones locales, donde se jugó el control del Poder Legislativo.

Todavía a la dama se le mira como la autora de la trampa que impidió que Morena llegara con buenos cuadros y con una estructura estable a las competencias del año pasado.

Al igual que en Tamaulipas, YEIDCKOL operó de la misma manera en otros estados donde también hubo elecciones; un “modito” que no agradó al fundador del partido.

Por esa razón ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no metió las manos para evitar que la jauría de BERTHA LUJÁN le hicieran un “golpe de estado” a través de ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR.

Trasciende en medios nacionales que el grupo de YEIDCKOL podría resquebrajarse tras la revisión a los manejos financieros del partido cuando fue “dirigente” nacional.

En la auditoría interna ordenada por RAMÍREZ CUÉLLAR se descubrió que su antecesora dio el visto bueno para el pago de 900 millones de pesos a empresas ligadas a los hijos de POLEVNSKY.

La realidad es más grave de lo que se pudiera pensar, pues la dama está en el ojo del huracán y es vista como negociadora de candidaturas, traficante de influencias, es decir de fomentar la corrupción.

De comprobarse las sospechas sería un duro golpe para la Cuarta Transformación que el partido en el poder haya caído en prácticas desleales que “aborrece” el presidente LÓPEZ OBRADOR.

En Tamaulipas, si había alguna esperanza de reivindicación al interior de Morena, de la mano de YEIDCKOL, prácticamente las esperanzas se esfumaron.

Personajes como la diputada local, CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, “ahijada” de YEIDCKOL POLEVNSKY, resultaría muy dañada si se comprueban actos de corrupción a la ex dirigente.

Ni qué decir del senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, quien también presumía abiertamente contar con el “padrinazgo” de YEIDCKOL; aunque ahora presume que cambió de padrino.

Pero no sólo la Diputada local y el Senador están en los límites de la orfandad política, sino también otros personajes que ya suspiraban por una candidatura a futuro y habían dado el “anticipo” para hacer el “amarre”… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- El grupo de YEIDCKOL POLEVNSKY desde hace tiempo está en franco declive en Tamaulipas, por esa razón algunos personajes que presumían contar con la “bendición” para moverse y promover su imagen de cara a la gubernatura 2022, hoy están en el “limbo”… Comentan que en contraparte, el grupo de BERTHA LUJÁN cada día está tomando más fuerza, oxigenándose y sobre todo abriendo las puertas a los que se quieran sumar, siempre y cuando se formen y no hagan mucho ruido; es decir que se conduzcan con disciplina en espera de los tiempos… Se anticipan cosas buenas para el grupo de LUJÁN; tiempo al tiempo… ¡Ándale compadre!

~~ARREMETE REGIDOR VS ALCALDE.- El regidor GERARDO VALDEZ TOVAR aplicó rudeza innecesaria al alcalde de Ciudad Victoria, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, a quien no bajó de inútil y otros adjetivos “piores” que no valen la pena comentar… Cualquiera puede entender que siendo el regidor VALDEZ del Movimiento Ciudadano, tenga toda la libertad para criticar al edil… En contraparte, como secreto a voces, se sabe que algunos regidores del Partido Acción Nacional se sienten avergonzados por la forma en que el Alcalde se ha conducido afectando a la población y de paso a su partido, pero para no arriesgar la chuleta ni hacerse acreedores a un castigo, tiene que agachar la cabeza y aguantarse que la sociedad capitalina despotrique en contra del partido azul y hasta de los mismos regidores, que son cogobierno… ¡Ay ojón!

~~ADELANTA RIVAS PAGO DE BECAS.– El alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, giró indicaciones para que el pago de becas educativas, culturales y deportivas (municipales) sea adelantado… Serán erogados 16 millones de pesos para beneficiar a más de 17 mil familias, con el objeto de apoyarlas en esta contingencia sanitaria contra el Covid-19… Se perfila que los recursos queden depositados el próximo viernes 29 del actual y corresponderían a los pagos siete y ocho de diez que se tienen proyectados… Lo anterior fue anunciado durante el “Lunes de Informe”, un ejercicio único en la entidad que presenta el alcalde RIVAS de forma virtual ante los medios de comunicación, a través de la plataforma “Zoom”.

~~ÁGORA~~

LA TITULAR DE LA SECRETARÍA de Salud en Tamaulipas, GLORIA MOLINA GAMBOA, advirtió que de no respetar la sana distancia, continuarán aumentando los contagios y las defunciones por Covid-19… Vale la pena reflexionar sobre este llamado ya que nuestro estado ha presentado los picos más altos desde que inició la emergencia sanitaria; tan sólo el día 16 de mayo se registraron 81 casos y el 23 fueron 85… Al no mantener el confinamiento social y aglomerarse en centros comerciales, establecimientos de comida y de bebidas embriagantes se disparó el contagio… Con lo anterior se demuestra que como sociedad siempre vamos a correr a tapar el pozo hasta después de que se ahogue el niño y nunca antes… Hasta mañana…