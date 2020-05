Altamira Tamaulipas, 25 de Mayo de 2020.- La ineptitud de una administración que encabeza la alcaldesa Alma

Laura Amparan y de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira,

aún sigue causando estragos y malestar en miles de usuarios quienes a más de 4 días no

cuentan con el servicio del vital líquido, calificando de decepcionante el trabajo de la mujer

que gobierna el municipio.

En la denuncia los habitantes de «Colinas de Altamira», reclaman al gerente general de la

COMAPA Altamira, Alejandro Monje Castillo, no le import que la ciudadanía esté sin agua en sus hogares, además de vivir entre las aguas residuales, hediondas y nauseabundas.

Aquí la denuncia pública…»Hola buenas noches nomás te comento si puedes apoyarnos, ya

tenemos más de 4 días sin agua vinieron los de protección civil y no me quisieron llenar

mi tinaco, nomás a puro panista y se pusieron bien feos los de la pipa con los habitantes de

Colinas de Altamira, además aquí ni despensas ni nada ha llegado de ayuda, a pero te

atrasas un día en el pago del agua y te la vienen a cortar en seguida esto no se vale,

pedimos ayuda de la señora Alma Laura», externan los habitantes de Colinas.