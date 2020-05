Cd. De México, 4 de mayo 2020.- No existen evidencias al respecto, ya que el ganar peso depende del desequilibrio entre las calorías que ingerimos y las que quemamos. Lo primero que hace el organismo al recibir carbohidratos es reponer las reservar de glucógeno, esta sustancia es la forma que tiene el cuerpo de almacenar la glucosa y lo hace tanto en el hígado como en el músculo. Una vez que las reservas se llenan, es el resto del azúcar el que se convierte en grasa; a lo que esto se refiere es que el aumento de peso se da por una cuestión de exceso que se puede dar a cualquier hora del día.

También se ha comprobado que durante la noche el metabolismo no se paraliza, de hecho, el organismo para mantener sus funciones activas durante el descanso, necesita de la energía que brindan los carbohidratos y los alimentos. Es por ello que el momento del día en que sean consumidos no tiene mayor relevancia, lo que sí es importante es el tipo de carbohidratos que consumimos: así de simple no es lo mismo comer dos rebanadas de pizza que un tazón de arroz integral, por supuesto también influye qué tan llenas están en ese momento tus reservas de glucógeno.

Muchas personas afirman que han bajado de peso al dejar de consumir carbohidratos a partir de las 7 de la noche, sin duda es cierto sin embargo existe otra explicación. La mayor parte de las calorías las consumimos durante la primera mitad de nuestro día, es por ello que lo que comemos en la cena se acumula. Es una cuestión sencilla que se basa en tener en cuenta los alimentos que hemos consumido durante todo el día, es más bien sumar calorías.

Existen estudios científicos que aseguran que se trata de un mito falso. El consumo de carbohidratos es necesario para el buen funcionamiento del organismo y del cerebro, lo que es importante es aprender a seleccionar entre los simples y los complejos; también resulta clave vigilar las cantidades que se consumen a lo largo del día y siempre considerarlos como parte clave de una alimentación equilibrada, que se base en un abundante consumo de frutas y verduras.