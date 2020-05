Se lo dije, el cambio en la jurisdicción sanitaria número uno ya estaba escrito, era cuestión de tiempo

para que la Secretaria de Salud Gloria Molina Gamboa, hiciera lo propio, simplemente porque

Alejandro Cárdenas Anzures, no dio el ancho, la serie de irregularidades y quejas que se registran

en los distintos centros de salud, fue una de las causas, pero la gota que derramó el vaso, fue el

elevado número de casos de COVID-19, que mantiene a la capital del estado en el número uno.

Lo bueno fue la actuación rápida y efectiva de la secretaria de salud, lo malo es que llega a la

jurisdicción sanitaria número uno Alma Rosa Rodríguez Facundo, cuñada y recomendada del

ineficiente presidente Municipal Xicoténcatl González Uresti, también, ex titular de

medicina preventiva, ex titular de promoción de la salud y ahora Jefa de Jurisdicción, hay que decirlo

en sus anteriores cargos, se la pasó de vacaciones, nada que resaltar, simplemente a los victorenses

nos va de mal en peor.

Hay quien desde ahora le reza y prende su veladora a todos los “Santos” de ahí de jurisdicción para

que los ampare ante la llegada de la nueva jefa, aunque hay quien señala también que no hay de

que preocuparse, simplemente, la Doctora no trae nada en el “morral” y más bien, será su marido

un ex médico del centro de salud número 9, en donde no dejó muy gratos recuerdos y quien incluso

dejo de colaborar en el DIF, municipal, dije dejó de colaborar, no de cobrar, quien llevará las riendas

de esas oficinas.

Ojalá que las autoridades de salud no se hayan equivocado en este nombramiento, hay quienes

desde ahora refieren una catástrofe en la finanzas de la jurisdicción sanitaria número uno, hay quien

desde ahora se siente el operador principal de la actividad jurisdiccional y también hay quien desde

hoy por la amistad que lo une a la doctora, siente que es cuestión de tiempo para hacer valido en

efectivo el aprecio y cariño.

Seguramente los primeros lugares que se mantuvieron por días y ahora los 148 casos positivos de

COVID-19, que se registran en ciudad Victoria, además de las 5 defunciones mucho tuvo que ver en

este cambio, simplemente, ni los directores, ni los coordinadores, menos los jefes de departamento

han dado el ancho en estas actividades, urgen cambios, y seguramente la secretaria de Salud lo sabe

y está en eso.

De Alejandro Cárdenas Anzures, nada que decir, simplemente como muchos en esta administración

tenía la oportunidad y la dejo ir, los pocos amigos que tenía se los acabó, simplemente no dio el

ancho y ahora tendrá que regresar a su base como médico a trabajar como tal y en la primer barrera

contra el COVID-19, ni hablar, así son las cosas, esperemos más cambios y sorpresas en el área de la

salud, donde Gloria Molina ha dado todo y ahora demuestra que quien no sirve o estorba es mejor

quitarlo del camino.

Por cierto que hablando del ya famoso COVID-19, se señala que los delitos como homicidios y robos

a casas habitación han disminuido considerablemente en los últimos meses y ello es atribuido al

periodo de aislamiento que registra la ciudadanía en todo el estado, además que tiene una lógica

las casas no están solas y la gente no anda en la calle, y eso es bueno, lo malo es que Luis Alberto

Rodríguez Juárez, Vocero de la Secretaria de Seguridad Pública, deberá aceptar y ver desde hoy, que

apenas termine el periodo de aislamiento, el número de robos a casas habitación y transeúntes

incrementará de manera alarmante, muy sencillo, las casas estarán otra vez solas y la falta de

circulante o dinero por el aislamiento social, obligará a los delincuentes a actuar en consecuencia,

ya verá.

Y para salir, los festejos por el día del maestro en este año pasaran a la historia, no habrá a

consecuencia de esta pandemia, sólo en los (CREDES), Centros Regionales de Desarrollo Educativo

del Estado bajo estrictas medidas sanitarias se llevará a cabo la entrega de las medallas al mérito y

los premios de antigüedad por 30 y 40 años de servicio a los maestros.

Hay que decirlo, a pesar de las condiciones económicas y la pandemia ocasionada por el COVID-19,

la autoridad pago a los trabajadores de la educación el bono por el día del maestro y eso es bueno

porque al menos, habrá un festejo en familia para quien educa y forma las nuevas generaciones.

Ayer mismo el Secretario General de la Sección 30, Rigoberto Guevara Vázquez, anunciaba que para

hoy se espera en la medida de lo posible el anuncio del incremento salarial que el gobierno federal

otorgará a los trabajadores de la educación, hay una mesa de negociación y un pliego de peticiones

elaborado al respecto, los maestros siguen trabajando y dando su mejor esfuerzo y eso hay que

reconocerlo, por lo pronto, hoy hay que decirles, muchas felicidades.

