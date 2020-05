POR FIN PUEDO ESTAR CON MI FAMILIA ✨

GRACIAS ✨💌, mi prueba ha sido negativa y por fin puedo estar con mi familia. Mi mejor regalo es poder abrazar a Dante por eso hoy les abro mi corazón para compartirles este momento. Me siento muy agradecida y bendecida por cada uno de ustedes, quienes me acompañaron durante el transcurso de esta terrible enfermedad. Su ánimo, cariño y afecto me hicieron salir adelante. Hoy estoy curada, con mi hijo y con ustedes de respaldo, estoy segura que puedo vencer cualquier obstáculo. Mi corazón está con todas las familias que viven este Virus. Mucha fuerza y bendiciones . Todo mi 💖 hasta tu esquina.

Posted by Danna Garcia on Thursday, May 28, 2020